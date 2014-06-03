调查：四成半券商和五成基金预期中国未来三个月全面降准

图为中国央行总部大楼，工人们在清洁大楼外墙。 REUTERS/Barry Huang

路透北京6月3日 - 2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对6月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期；但对未来三个月全面降准预期继续升温，其中，持该预期的券商和基金的机构占比分别为四成半和五成。

而中国整体经济仍显疲弱，政府扩大“定向降准”等宽松政策有助于降低社会融资成本，并削弱银行体系季节性效应影响和新债供给冲击，从而对短期债市形成支撑。

需要指出的是，中国“微刺激”及全球量化宽松政策对经济支持效应将继续发酵，而中国猪肉等食品价格反弹、美国CPI、PPI升势及全球厄尔尼诺现象，可能有助于修复市场对中国经济金融的过度悲观预期。

几乎所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行6月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时微降。

同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率6月会续稳于20%，较上月展望时略降。但在未来三个月里，持全面降准预期的券商和基金两类参与机构占比，分别达到四成半和五成。

为应对经济放缓，中国国务院常务会议上周决定采取扩大“定向降准”等宽松政策。今年4月25日起，央行已分别调降县域农村商业银行和县域农村合作银行准备金率2个和0.5个百分点。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，今年6月末10年期国债收益率估值料为4.17%，较5月末上涨10个基点(bp)。

2014年第六期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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