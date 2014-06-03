调查：四成半券商和五成基金预期中国未来三个月全面降准

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
路透北京6月3日 - 2014年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对6月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期；但对未来三个月全面降准预期继续升温，其中，持该预期的券商和基金的机构占比分别为四成半和五成。
而中国整体经济仍显疲弱，政府扩大“定向降准”等宽松政策有助于降低社会融资成本，并削弱银行体系季节性效应影响和新债供给冲击，从而对短期债市形成支撑。
需要指出的是，中国“微刺激”及全球量化宽松政策对经济支持效应将继续发酵，而中国猪肉等食品价格反弹、美国CPI、PPI升势及全球厄尔尼诺现象，可能有助于修复市场对中国经济金融的过度悲观预期。
几乎所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行6月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时微降。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率6月会续稳于20%，较上月展望时略降。但在未来三个月里，持全面降准预期的券商和基金两类参与机构占比，分别达到四成半和五成。
为应对经济放缓，中国国务院常务会议上周决定采取扩大“定向降准”等宽松政策。今年4月25日起，央行已分别调降县域农村商业银行和县域农村合作银行准备金率2个和0.5个百分点。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。
调查并显示，今年6月末10年期国债收益率估值料为4.17%，较5月末上涨10个基点(bp)。
2014年第六期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)
(发稿 钟华; 审校 张喜良)
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