新生代农民工喜欢在城市务工 消费支出增加--调查

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月12日 -中国国家统计局周一公布的调查显示，新生代农民工更偏好在大中城市务工，消费更多，存款更少；这种趋势可能有助于中国的城镇化和经济再平衡。
为了促使消费成为支撑经济增长的主要推动力，中国政府计划到2020年城镇化率达到60%。
中央政府计划逐步放开户口管理，允许农民工在城市定居，并享有基本社会保障，以释放其消费能力。
调查表明，1980年及以后出生的新生代农民工中，在地级以上大中城市务工的比例接近55%，老一代农民工这一比例为26%。
新生代农民工在外务工的月生活消费支出比老一代农民工高19.3%。
调查还显示，80.3%的新生代农民工选择外出从业。
2013年，全国农民工总量比上年增长2.4%至2.69亿人，增速低于2012年的3.9%。本地农民工数量增加3.6%，外出农民工数量增加1.7%。
2013年外出农民工人均月收入比上年增长13.9%，高于2012年11.8%的增速；暗示尽管经济增长放缓，劳动力市场仍相对紧张。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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