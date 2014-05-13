新生代农民工喜欢在城市务工，消费支出增加--调查

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月12日 - 中国国家统计局周一公布的调查显示，新生代农民工更偏好在大中城市务工，消费更多，存款更少；这种趋势可能有助于中国的城镇化和经济再平衡。
为了促使消费成为支撑经济增长的主要推动力，中国政府计划到2020年城镇化率达到60%。
中央政府计划逐步放开户口管理，允许农民工在城市定居，并享有基本社会保障，以释放其消费能力。
调查表明，1980年及以后出生的新生代农民工中，在地级以上大中城市务工的比例接近55%，老一代农民工这一比例为26%。
新生代农民工在外务工的月生活消费支出比老一代农民工高19.3%。
调查还显示，80.3%的新生代农民工选择外出从业。
2013年，全国农民工总量比上年增长2.4%至2.69亿人，增速低于2012年的3.9%。本地农民工数量增加3.6%，外出农民工数量增加1.7%。
2013年外出农民工人均月收入比上年增长13.9%，高于2012年11.8%的增速；暗示尽管经济增长放缓，劳动力市场仍相对紧张。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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