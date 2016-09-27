调查：中国9月官方制造业PMI预计持平于50.4 保持温和扩张态势

* 公布项: 中国9月官方制造业PMI

* 公布时间: 10月1日（周六）上午9时

* 路透预估中值：50.4；预估区间:50.0-50.8

路透北京9月27日 - 路透综合30家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，同上月持平，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，目前经济自主增长动力仍较弱，未来将面临较多不确定因素。

“（8月）PPI回升与工业企业利润回升将促使制造业实体经营回暖。”民生银行宏观经济研究中心副主任应习文表示，同时“金九银十”中，房地产、汽车等主要行业需求存在季节性回暖因素，预计9月官方制造业PMI略高于50。

中国国家统计局周二公布数据显示，8月规模以上工业企业利润同比增速19.5%，比7月加快8.5个百分点，并创三年新高，主要得益于去年同期利润基数较低所致。

中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤则称，受房地产行业拉动，9月官方制造业PMI可能略好于8月。目前主要经济指标出现改善，主要是受前期经济政策带动，比如基建的高投入高增长、房地产行业的拉动、能源价格上涨等因素。

但他同时认为，经济自主增长的动力比较弱，风险仍存，如房价大涨显示出资金脱实向虚的明显趋势；未来仍有三个不确定因素，包括政府可能收紧房地产政策，传统行业去产能任务较重以及部分大宗商品价格涨势可能“调头”。

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12月 11月 10月 9月 8月

50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6 49.8 49.7 50

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）