调查：中国9月官方制造业PMI预计持平于50.4 保持温和扩张态势

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 公布项: 中国9月官方制造业PMI
* 公布时间: 10月1日（周六）上午9时
* 路透预估中值：50.4；预估区间:50.0-50.8
路透北京9月27日 - 路透综合30家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.4，同上月持平，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，目前经济自主增长动力仍较弱，未来将面临较多不确定因素。
“（8月）PPI回升与工业企业利润回升将促使制造业实体经营回暖。”民生银行宏观经济研究中心副主任应习文表示，同时“金九银十”中，房地产、汽车等主要行业需求存在季节性回暖因素，预计9月官方制造业PMI略高于50。
中国国家统计局周二公布数据显示，8月规模以上工业企业利润同比增速19.5%，比7月加快8.5个百分点，并创三年新高，主要得益于去年同期利润基数较低所致。
中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤则称，受房地产行业拉动，9月官方制造业PMI可能略好于8月。目前主要经济指标出现改善，主要是受前期经济政策带动，比如基建的高投入高增长、房地产行业的拉动、能源价格上涨等因素。
但他同时认为，经济自主增长的动力比较弱，风险仍存，如房价大涨显示出资金脱实向虚的明显趋势；未来仍有三个不确定因素，包括政府可能收紧房地产政策，传统行业去产能任务较重以及部分大宗商品价格涨势可能“调头”。
中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12月 11月 10月 9月 8月
50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6 49.8 49.7 50
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。