路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比反弹至72.5%

作者 林琦

路透上海10月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的近一年低点明显反弹。尽管部分基金经理对A股短期前景仍持谨慎态度，但亦有部分基金经理转持乐观态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比升至72.5%，上月为68.1%；债券建议配比为11.3%，上月为7.5%；现金建议配比为16.3%，上月为24.4%。

“短期市场机会大于风险，主题或者个股的机会优于指数。”华南一基金经理指出，一方面经济形势有所企稳，另一方面房地产限购以及债券市场的泡沫化，使得股市相对而言更有吸引力。

另一基金经理则认为，短期内市场或会维持低波动状态，但年底资金面上承压更大，需要警惕A股市场出现短期供需关系逆转的情况。目前市场普遍预期美联储12月将加息，且明年初国内将面临新一年换汇额度使用所带来的资金流出压力。

美国联邦储备委员会（美联储/FED）9月会议维持利率不变，不过美国近日公布的初请失业金人数、制造业活动和房屋待完成销售等一系列数据向好，提高了美联储年底前升息的机率。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,071.4点，高于上月调查时的3,014.3点，但略低于目前股指位置，大多基金经理的预期上限已移至3,200点以上。

沪综指.SSEC周一早盘收报3,090.171点，跌0.45%。截止目前，沪综指10月累计涨2.8%。

**金融股避险效应仍在持续**

本月调查中，各大类板块的平均建议配比变化不太明显，消费类板块的配比连续第二个月下滑，而金融服务类股的配比持续上升，显示金融类股因低估值而引发的避险效应仍在发生。

本月金融服务类股的平均建议持仓比例为18.1%，创一年半新高，上月为15.6%；消费类股本月的平均建议配比为29.1%，创九个月新低，上月为30.6%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 70 60 70 50 95 80 70 72.5

债券 0 30 30 0 30 0 0 0 11.3

现金 15 0 10 30 20 5 20 30 16.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月

股票 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1

债券 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8

现金 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 - 0 0 0 + -

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 + 0 0 0 - +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,200 2,900-3,300 2,900-3,300 3,000 2,800-3,200 3,000 2,900-3,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 10 10 0 5 0 10 7

消费 25 20 20 30 30 60 15 33

电子技术 10 15 5 0 5 40 45 20

金融服务 30 5 30 40 20 0 0 20

金属及产品 0 5 5 5 0 0 0 5

房地产 0 5 10 15 5 0 0 0

交通及基础设施 10 10 5 0 10 0 0 5

能源 0 5 5 10 10 0 0 5

机械 10 10 10 0 0 0 10 5

其他: 15 15 0 0 15 0 20 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月

汽车 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1

消费 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8

电子技术 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0

金融服务 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0

金属 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0

房地产 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0

交通及基建 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0

能源 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8

机械 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0

其它 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4(完)