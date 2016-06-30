调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至一年高点

2016年6月24日，北京一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

作者 林琦

路透上海6月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回升，并创一年新高。美联储加息预期淡化，英国脱离欧盟已确定，A股市场处于短期利空出尽阶段，不少基金经理增仓股票。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的71.9%升至76.9%，为去年6月A股股灾以来最高点；债券建议配比为6.3%，上月为7.5%；现金建议配比为16.9%，上月为20.6%。

“美国加息推迟、英国脱欧等靴子落地，市场可能会表现出利空出尽的反弹，主题或个股的机会优于指数。”华南一基金经理指出。

上海一位基金经理认为，近期市场主要的风险因素逐渐明朗，短期A股可能迎来相对较好的风险偏好提升窗口期。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月中会议决定维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次。美联储主席叶伦上周二表示，全球风险和美国就业增长步幅放缓，促使美联储对升息采取谨慎态度，以确认美国经济复苏仍在正轨上。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,928.6点，高于上月调查时的2,864.3点，与目前股指位置较为接近。大多基金经理的预期中枢上移至2,900点附近，但有两位基金经理将波动区间下限设在2,600点。

沪综指.SSEC周四早盘收报2,924.47点，跌0.24%。截止目前，沪综指6月累计微涨0.27%。

**消费和技术股受青睐**

本月调查中，消费类股和电子技术股的平均建议配比有所上升，而金融服务类股的平均建议配比明显回落，显示在目前存量资金博弈阶段，偏重题材和个股，而体量较大的金融服务类股暂时被减仓。

消费类股本月的平均建议配比从上月的30%增至31.3%；电子技术股本月的平均建议配比为18.8%，上月为18.1%。而金融类股的平均建议配比由上月的16.3%降至本月的12.5%。

华南一基金经理指出，近期机会主要在个股和题材股，例如白酒股和高技术领域的成长股上。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 90 85 80 90 50 60 90 76.9

债券 20 0 0 0 0 30 0 0 6.3

现金 10 10 15 20 10 20 40 10 16.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

股票 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1

债券 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4

现金 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 + + + + 0 0

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 - - - - 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,000 2,600-3,100 2,800-3,200 2,900 2,800-3,200 3,000 2,600-2,900

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 0 0 5 5 10 20 0

消费 20 20 30 30 45 20 25 60

电子技术 5 50 0 5 25 15 10 40

金融服务 20 0 35 20 5 10 10 0

金属及产品 5 0 10 0 5 5 0 0

房地产 5 0 15 5 5 5 0 0

交通及基础设施 10 0 0 10 5 10 10 0

能源 10 0 10 10 0 5 0 0

机械 10 20 0 0 5 10 10 0

其他: 5 10 0 15 0 10 15 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月

汽车 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5

消费 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8

电子技术 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4

金融服务 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9

金属 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1

房地产 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1

交通及基建 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3

能源 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4

机械 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8

其它 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6(完)