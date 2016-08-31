调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至71.9%

作者 林琦

路透上海8月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。大多基金经理认为近阶段A股仍会呈现区间震荡，在大盘接近该区间上限时，可以适当降低仓位。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至71.9%，上月为76.3%；债券建议配比为8.8%，上月为5.6%；现金建议配比为19.4%，上月为18.1%。

“指数大概率是箱体震荡，未来指数上涨的同时也意味着后续下跌的风险会增大，因此会随着上涨整体降低仓位。”华南一基金经理指出，短期主题或个股的机会优于指数。

上海一基金经理还表示，“美联储近期的表态降低了市场风险偏好，但感觉上近期美国加息概率不大。”

美联储主席叶伦上周五表示，鉴于就业市场表现持续稳健，以及联储对经济活动和通胀的展望，近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强；不过联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。叶伦的讲话令货币政策和全球经济形势充满不确定性，暗示未来几个月的升息步伐可能快于预期，也可能很轻易地再度降至零。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,028.6点，高于上月调查时的2,992.86点，但低于目前股指位置。大多基金经理的预期中枢上移至3,000点附近。

沪综指.SSEC周三早盘收报3,083.577点，涨0.29%。截止目前，沪综指8月累计上涨3.5%。

**题材股升温** 本月调查中，汽车、消费和电子技术的平均建议配比有所上升，而金融服务和房地产等低估值板块的平均建议配比下降，显示这些低估值板块在短暂出现价值回归后，上涨动力已不足，概念题材股重新升温。

“我感觉新能源汽车股票要反弹。”上海一位基金经理指出。

汽车类股本月的平均建议配比为7.5%，上月为5%；房地产股本月的平均建议配比为5%，上月为6.9%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 85 60 70 50 70 60 95 71.9

债券 10 0 0 0 30 0 30 0 8.8

现金 5 15 40 30 20 30 10 5 19.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月

股票 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3

债券 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4

现金 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - 0 0 - - - 0 +

债券 + 0 0 0 + 0 0 0

现金 0 0 0 + 0 + 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,100 3,000 2,800-3,200 2,800-3,200 2,800-3,300 3,000 2,900-3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 0 20 5 10 10 10 0

消费 40 30 25 30 20 20 30 60

电子技术 20 0 10 5 15 45 5 40

金融服务 5 35 10 20 5 0 20 0

金属及产品 5 10 0 0 5 0 5 0

房地产 5 15 0 5 5 0 10 0

交通及基础设施 5 0 10 10 10 0 5 0

能源 0 10 0 10 5 0 5 0

机械 5 0 10 0 10 10 10 0

其他: 10 0 15 15 15 15 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月

汽车 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1

消费 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8

电子技术 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1

金融服务 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1

金属 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6

房地产 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5

交通及基建 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9

能源 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8

机械 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1

其它 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3(完)