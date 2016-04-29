调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续降 债券创16个月新低

2016年3月7日，上海一家券商营业部，一名投资者在看手机上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海4月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至五个月低点，债券建议配比亦创16个月新低。近期国内信用债市场违约风险事件不断，牵连股市结束反弹呈弱势震荡，基金经理纷纷降低股债持仓。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的71.3%降至69.4%，为连三个月下滑；债券建议配比为6.3%，上月为12.5%；现金建议配比为24.4%，上月为16.3%。

“债市最大风险就是违约，这传导至股市引发回调。”上海一基金经理表示。

近期国内信用债违约事件增多，保定天威集团、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源发行的中期票据或短期融资券出现本息违约；中铁物资亦因债务偿付困难而申请其债券暂停交易，为央企中首例，涉及金额共168亿元人民币；这均令债券投资人对信用债兴趣大减。4月以来，已有超过100家企业取消或推迟发行超短融、短融、中票及企业债等，累计规模逾一千亿元。

另一位基金经理表示，“债市若是崩了，股市也逃不了。债市体量太大了，出问题后会出现流动性危机。”

基金经理还指出，商品市场的突发火爆，打乱了投资者预期，通胀预期再起，市场利率有所抬升，不利于股市上攻。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,075点，高于上月调查时的2,985.7，较目前股指位置高出约4%。基金经理最低预估沪综指可能会跌至2,800点，但最高则看至3,300点。

沪综指.SSEC周五早盘报2,944.242点，跌0.05%。截止目前，沪综指4月累计跌1.9%。

**消费类股成避风港** 本月调查中，消费类股的平均建议配比大幅提升，显示基金经理偏向防御策，消费类股成短期避风港；而近期黑色金属期货交投热络，惠及金属股票，本月金属股的平均建议配比有所上浮。

消费类股本月的平均建议配比为33.1%，创2007年6月开始调查以来新高，上月调查时为30.6%；金属类股本月的平均建议配比为3.8%，上月为2.5%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 70 80 85 40 80 50 80 69.4

债券 0 20 0 0 30 0 0 0 6.3

现金 30 10 20 15 30 20 50 20 24.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3

债券 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3

现金 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + 0 0 - - 0 - -

债券 0 0 - - 0 0 - 0

现金 - 0 + + + 0 + +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,200 2,800-3,100 3,300 2,850-3,200 2,800-3,300 3,000 2,800-3,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 10 0 5 10 5 0 0

消费 30 30 35 25 20 25 40 60

电子技术 0 5 0 30 15 40 0 40

金融服务 25 20 35 20 10 0 10 0

金属及产品 0 5 10 10 5 0 0 0

房地产 5 5 20 5 5 0 20 0

交通及基础设施 10 5 0 5 10 10 10 0

能源 10 5 0 0 5 0 0 0

机械 0 15 0 0 10 10 20 0

其他: 15 0 0 0 10 10 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6

消费 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5

电子技术 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0

金融服务 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9

金属 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0

房地产 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8

交通及基建 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1

能源 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1

机械 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8

其它 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6(完)