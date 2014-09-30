调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比微升至77.5%

图为上海一家券商交易大厅内的股民在查看电脑上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海9月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升。尽管经济数据转弱及房地产市场低迷等令市场有些不安，但是沪港通即将启动，资金面显宽裕，基金经理大多按兵不动。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为77.5%，上月为77.2%；债券建议配比则由上月的10.1%降至8.3%；而现金建议配比由上月的12.7%增至14.3%。

“本轮市场上涨由流动性推动，在流动性没有根本改变时，市场短期下跌的风险并不大。”上海一位基金经理表示。

本次调查中，多位基金经理将中国经济环比下滑快于预期及信用风险大面积爆发等列为短期股市最大风险。

8月中国工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。[nL3S0RE069]而上周末刚公布的8月工业利润同比下降0.6%，为2012年8月以来首次出现单月利润负增长。一些国际投行纷纷下调今年下半年及明年中国经济成长预期。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,264.29点，高于上月调查时的2,193.75点，但明显低于目前股指位置。五位基金经理预期沪综指三个月后将低于2,300点。

沪综指.SSEC周二早盘收报2,355.304点，微跌0.10%。截止早盘收市，沪综指9月累计上涨约6.2%。

**消费股最受青睐**

本月基金经理对各板块的平均建议配比变化总体不大，值得注意的是，消费类股的平均建议配比连续四个月持续上升，且创下近四年来最高水平。在经济大转型中大消费板块既受政策扶持又有实际需求，基金经理对此认同度较高。

消费类股的平均建议配比由上月的23.7%提高至28.5%，这是2010年11月（32.6%）以来最高水平。

“小盘股整体风险加大，特别是讲故事的各类小盘股。”华南一基金经理指出。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 85 80 90 80 50 75 90 70 77.5

债券 0 10 10 6 30 0 0 10 8.3

现金 15 10 0 14 20 25 10 20 14.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月

股票 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8

债券 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4

现金 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G I

股票 - 0 0 0 - 0 0 0

债券 + 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 0 0 + 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,300 2,350 2,400 2,300 2,100 2,300 2,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 5 15 10 10 0 15 10

消费 30 35 30 18 30 30 25 30

电子技术 0 20 0 10 20 15 25 5

金融服务 40 5 0 13 20 30 0 20

金属及产品 0 0 0 5 0 10 0 5

房地产 0 10 0 5 0 15 10 15

交通及基础设施 0 10 5 8 10 0 0 5

能源 0 0 15 10 0 0 0 0

机械 30 10 25 15 10 0 15 5

其他: 0 5 10 6 0 0 10 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月

汽车 8.1 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5

消费 28.5 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4

电子技术 11.9 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8

金融服务 16.0 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3

金属 2.5 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5

房地产 6.9 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5

交通及基建 4.8 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3

能源 3.1 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4

机械 13.8 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6

其它 4.5 6.6 5.6 6.2 6.8 4.5 10.9 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。