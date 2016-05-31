调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至71.9%

2015年9月22日，上海陆家嘴，图为上交所内的交易员。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海5月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升。美联储加息预期日渐浓厚，基金经理普遍持谨慎态度，不过一些基金经理认为大盘已至底部，尝试少量增仓。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的69.4%升至71.9%，终结连续三个月的下滑；债券建议配比为7.5%，上月为6.3%；现金建议配比为20.6%，上月为24.4%。

“大家可能已经对市场担心的问题反应过度了，这个时候或许可以更加积极一些。”华南一基金经理表示。

上海一基金经理指出，近期美联储释放鹰派信息，6月加息的可能性上升，但A股市场并没有明显下跌，可见短期内下跌动能已得到较多的释放；但目前推动股市上行的新动能依然缺乏，市场短期难以找到突破口。

上周四美联储具有投票权的理事鲍威尔表示，经济可能已经准备好面对“很快”到来的升息；上周五美联储主席叶伦表示，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的

讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,864.3点，低于上月调查时的3,075点，较目前股指位置略低。虽然基金经理的预期中枢仍在2,800点附近，但有两位基金经理将波动区间下限调低至2,500-2,600点。

沪综指.SSEC周二早盘收报2,891.151点，涨2.43%。截止目前，沪综指5月累计跌1.6%。

**防御与进攻并重**

本月调查中，消费类股的平均建议配比自历史高点回落，但仍维持在较高水平；电子技术股和金融服务股有所提高，显示基金经理在坚守防御策略的同时，亦选择一些成长股或高派息股作为策略补充。

消费类股本月的平均建议配比从上月的33.1%下降至30%；电子技术股本月的平均建议配比为18.1%，上月为16.3%。

一基金经理指出，“目前部分个股估值已回到具有较强吸引力的水平，与其未来的增长相对匹配。”

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 70 85 80 40 60 60 90 71.9

债券 0 0 0 0 30 0 30 0 7.5

现金 10 30 15 20 30 40 10 10 20.6

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6

债券 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6

现金 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + 0 - 0 - - - +

债券 0 0 0 0 0 - + 0

现金 - 0 + 0 + + 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,800 2,800-3,300 2,500-3,000 2,800-3,200 2,700 3,000 2,600-2,900

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 5 0 10 20 10 0 0

消费 20 30 35 20 25 20 30 60

电子技术 50 0 0 15 10 0 30 40

金融服务 0 25 35 10 10 30 20 0

金属及产品 0 0 10 5 0 5 5 0

房地产 0 5 10 5 0 5 15 0

交通及基础设施 0 10 0 10 10 10 0 0

能源 0 10 10 5 0 10 0 0

机械 20 0 0 10 10 10 0 0

其他: 10 15 0 10 15 0 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

汽车 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4

消费 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9

电子技术 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9

金融服务 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9

金属 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4

房地产 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9

交通及基建 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8

能源 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8

机械 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5

其它 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6(完)