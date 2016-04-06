数据观测：中国3月出口增速有望转正进口降幅续收窄 顺差分歧加大

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 预测机构数

出口(%) 2.5 -18.0~21.3 -25.4 -15.0 38

进口(%) -10.2 -20.8~1.3 -13.8 -12.7 38

贸易顺差(亿美元 308.5 37~550 325.92 30.81 36 )

--数据要点：

路透综合38家机构预测中值结果显示，中国3月出口同比增速有望转正，主要得益于去年低基数；但外部需求仍较为疲软，因此即便3月出口数据有所反弹，也不意味着此后不会出现反复。

当月进口同比降幅则料继续收窄。3月大宗商品价格明显上升，以及国内投资对内需的边际带动，均对进口有一定提振；但受制于去年高基数，且内需并无明显改善，进口降幅收窄料较为有限。

“在外部需求依然疲弱的情况下，出口回归常态水平，但难有大幅改观。”中金公司宏观团队最新报告指出。

中信建投证券宏观团队报告认为，考虑到当前中国出口在全球贸易中份额已很高，以及全球经济贸易增速放缓的背景，出口大幅增加的空间已非常有限，对经济增长的带动作用可能弱于往年。

以美元计价，中国2月出口同比降幅25.4%，为2009年5月以来最大。统计数据显示，中国去年3月出口额为当年最低单月水平。

而受春节因素扰动，机构对3月贸易顺差规模分歧较为明显。其中，招商证券认为，3月贸易顺差大概率回升至550亿美元左右，但苏格兰皇家银行(RBS)预期3月顺差仅为37亿美元。

中国商务部此前表示，今年外贸形势总体比去年更复杂严峻，但考虑到中国仍具有较强比较优势，且外贸新的增长动能正在积聚，预计3月以后外贸进出口同比降幅将逐步收窄。

另外，由于3月人民币对美元小幅升值，人民币贬值预期有所淡化，综合15家机构调查显示，3月中国外汇储备料仍小幅下降200亿美元至3.18万亿美元。

交通银行报告指出，随着美联储近期加息预期减弱，市场情绪有所稳定，人民币汇率稳中有升，贬值预期进一步缓解。短期经济数据改善，市场信心有所回暖，宏观审慎管理等措施将继续发挥作用，以及贸易顺差和实际利用外资还会保持一定规模，预计短期内资本流动形势将继续改善。

商务部数据显示，1-2月中国实际使用外资(FDI)同比增长2.7%，服务业实际吸收外资继续增长，其中2月FDI为84.4亿美元，同比增长1.8%。

瑞银证券认为，鉴于3月欧元和英镑对美元明显升值，估计主要储备币种汇率变动会对中国外汇储备产生300亿美元以上的正向估值贡献，3月外汇储备跌幅可能从2月的286亿美元进一步收窄至100-200亿美元。（完）