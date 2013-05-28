调查：中国今年住宅均价预计涨8% 房产税试点有望扩大

图为北京市内一处新建的住宅项目。 REUTERS/David Gray

* 今年中国住宅均价预计上涨8%--调查

* 涨幅预估较去年年底调查结果有所扩大

* 政策更注重长效机制，以及因地制宜

* 年内料扩大房产税试点

路透北京5月28日 - 路透调查显示，在有利的货币环境和供求关系支持下，今年中国住宅均价将料延续上升态势，全国而言将保持个位数增长，同时调控政策将更注重长效机制的建设，年内房产税试点有望扩大至深圳、杭州等热点城市。

在11家接受路透调查的中外机构中，全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨，调查中值为8%，较去年年底进行的前次调查预估增幅略有扩大，有部分分析师指出，部分一二线城市房价涨幅可能达到两位数。此次调查在5月20-28日进行。

“尽管调控政策出台，但各地落实不力，而且货币政策继续2012年的相对宽松环境，需求继续释放，少数一二线城市供不应求的态势继续。”中国指数研究院研究中心研究总监何田在解释今年房价上涨原因时表示，该机构对今年房价涨幅预估为8%。

根据“新国五条”调控内容，全国已有数十个城市公布2013年度房价控制目标，包括广州、深圳、天津在内的大多数城市目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。这意味着多数地区今年房价涨幅目标在一位数。国家统计局公布的2012年城镇居民人均总收入名义同比增长12.6%，扣除价格因素实际增长9.6%。

浏览路透中国住宅市场调查图表，点选链接：r.reuters.com/xan48t

不少分析师提及各地区房地产市场的分化，其中热点城市（特别是一线城市）供应偏紧，房价上涨压力大，相应的在调控政策执行上也更为严格。

中原地产研究中心总监刘渊指出，一二线城市受政策抑制，而作为全国新房市场主力的三四线则没有政策压力，仍可保持平稳发展，因此全国而言房地产市场将持稳。该机构对今年的房价预估为上涨5%。

对于2014年房价，分析师预估中值为上涨3%，但分歧相对较大，高至上涨10%，低至下降2%。

中国楼市今年至今保持回暖态势，在整体宏观经济增长乏力之时尤为亮眼，1-4月房地产投资增速超固定资产整体增速，成为拉动中国经济增长的主要力量，另一方面，尽管政府祭出“新国五条”进一步对房地产进行调控，其中包括引起市场震动的二手房交易严格按交易所得20%征收个人所得税，但房价仍然持续上涨。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升4.9%，为连续第四个月上升且涨幅为两年来新高，北京与上海4月新建住宅销售价格指数同比涨幅继续扩大至10.3%和8.5%。

**房产税扩围**

若房价进一步上涨，将加剧政府房地产调控的压力，但同时在中国经济增长力道不足之时，政策收紧又会给经济带来负面影响。

部分分析师认为今年年内调控政策可能还是保持现状，若收紧会给本就不太好的经济带来压力；另一些则认为，在房价上涨过快的地区，可能会有类似北京的加强预售审批，提高二套房房贷首付比例等。

除了严格调控抑制房价涨势之外，不少分析师还指出新一届政府将更注重长效机制的建设，房产税作为其中的重要一项有望在年内推出试点城市，可能的选择包括深圳、杭州、南京等。

莫尼塔房地产分析师罗雨认为，房产税试点可能仅有一两个城市，方式类似上海、重庆，税率低且难向存量房征税，不会对市场有太大影响。

目前中国仅在上海和重庆两地施行房产税试点，税率介于0.4-1.2%，上海税率只针对新增购房，而重庆则包括了存量及增量的高档商品房。4月底曾有传言第二批房产税试点城市即将公布，可能推出房产税的城市包括杭州、深圳等，但国税总局对此予以否认。

发改委上周五明确表示，个人住房房产税改革试点范围扩大将择机进行，今年会有具体动作。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，11家接受调查的分析机构中，均认为介于合适水平与极度高估之间，较前次调查更接近极度高估的程度。

“当前房价已经严重超出经济基本面的可持续范围。”瑞穗证券首席经济学家沈建光表示。

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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