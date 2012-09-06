数据观测：中国8月进出口增速均在3%左右

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
* 公布内容: 8月进出口贸易数据
* 公布时间: 9月10日(周一)
--调查结果:
指标 8月中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
出口(%) 3.0 -1.9至7.2 1.0 24.5 22
进口(%) 3.5 -3.6至7.3 4.7 30.2 22
贸易顺差(亿美元) 198 129至320 251.47 177.6 23
--数据要点:
路透调查综合逾20位机构分析师的预测中值显示,中国8月出口延续个位数的增幅,但较上月略有回升,反映欧债危机下外需依旧疲弱;而进口持续下降,显示中国经济下行压力仍大,内需不振.全月贸易顺差继续收窄至198亿美元.
中国7月份的贸易数据曾因远低於市场预期令人大跌眼镜,7月出口创下今年1月来最低位,昭显受内外需双双疲弱夹击的中国经济仍未摆脱下行趋势.中国官方此前多次表态,有信心实现全年10%的贸易增速目标.
交通银行金融研究中心报告预计,8月份中国经济形势未能明显回暖,企业生产活动意愿不强,国内消费也偏弱,进口需求仍然较低;加之日本、德国等中国主要进口国的出口状况不佳,也侧面反映了8月份国内进口弱势.
出口方面,交行报告预计8月份世界经济复苏步伐仍然缓慢,美国、日本经济的此前好转未能持续,市场悲观情绪再次蔓延,8月份出口的外部形势严峻.国内稳出口政策短期内难以见效,预计8月份出口规模可能回落至1,700亿美元左右,出口增速将由正转负.预计未来出口难以根本改观.
瑞银报告就认为,受企业去库存及国际大宗商品市场价格回落,预计8月进口增幅会放缓至3.5%左右,而出口增幅预计在2.5%左右.
刚刚公布的中国8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续. (完)
--发稿 沈燕; 审校 杨淑祯
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