调查：中国2月降息降准预期降温 资金面谨慎乐观债市表现分化

2013年2月20日，在中国央行总部大楼前的人行过街通道标志牌。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 徐永

路透上海2月1日 - 汤森路透中国固定收益市场展望2016年第二期的参与机构预期，中国央行2月维持基准利率和准备金率不变。尽管中国经济结构性调整增速放缓，央行仍努力维持稳健汇率和货币政策，短期内宽松空间有限，降息降准预期降温；资金面则谨慎乐观，债市表现继续分化。

全球金融市场持续动荡，美联储年内加息步伐可能低于预期，加之欧洲央行3月可能扩大刺激计划，日本央行亦推出负利率政策，主要央行继续宽松取向，将令美国加息后全球流动性收紧的预期有所缓解，这亦减缓中国资本流出和汇率贬值压力，降低中国利率汇率政策协调的难度。

调查结果显示，96%的参与机构认为，央行2月会维持一年期存款基准利率在1.5%；而未来三个月，预期一年期存款基准利率会维持在1.5%的比例为80%，较上期提高，显示市场降息预期有所降温。

另外，八成的机构预期2月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在17.5%，较上期的不足两成明显提高；未来三个月，预期该准备金率会下调的比例接近七成，也低于上期超过九成的比例，降准预期也在降温。

展望结果并显示，今年2月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.9595%、2.3353%和3.0441%，分别较1月全月实际均值变化-2个基点(bp)、1个bp和0个bp，资金面的预期谨慎乐观。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年2月末预测均值较1月底实际值变化幅度在-10到5BP之间，利率债中长端较为谨慎；信用债在上期看空后，本期转而趋向乐观，收益率多数预期下跌。

结果显示，参与机构对2月末10年期国债的收益率预期为2.85%，较1月末实际值上涨1个BP。

2016年第二期展望调查共有75家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)