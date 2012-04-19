调查：中国料逐季降存准 利率不变

* 年内存准将逐季下调50基点,年末降至19%

* 未来一年基准利率料维持不变,

* 数量型工具仍是主要调控手段

路透北京4月19日电---虽然中国央行迟迟未有行动,令期盼调降存准已久的投资者感到失望,但这却无碍存准未来继续担纲货币政策调控的"主角".最新路透调查显示,年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.

逾10位受访分析师的预估中值显示,直到明年二季度,中国存贷款基准利率都将维持在当前的3.50%和6.56%不变;同时存款准备金率到今年6月末将下调50基点至20%.

"预计最早本月底可能下调存款准备金率.一方面,下调存准可以为经济增长注入动能,另外一个方面,虽然3月份贷款增加比较多,但是我们认为这样的趋势不可延续,"国开证券宏观经济分析师杜征征称.

中国大型投行--中金公司最新信用策略周报亦称,尽管3月份CPI和信贷增量都出现反弹,但这一趋势不可持续,考虑到4月份财政存款的缴款会加剧资金面紧张的局面,本月法定比率下调的可能性依然较大.

中国央行也已明确表示将稳步增加流动性供应.新华社昨日晚间报导援引央行负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.

不过,国内外宏观经济的重重不确定性,让中国政府在放松政策上一直是"多看少动",行动比市场预期往往更缓一些.1月中进行前次路透调查时,当时分析师预测存准率一季度末就会降到20%,二季度末降至19.5%,三季度末处在19%,四季度持稳不变.

另据新华社援引数据显示,中国3月末金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率(超额存款准备金率)为2.2%,处於高位水平.尽管数据似显示银行体系流动性处在相当充裕状态,但亦有人指出或是技术原因导致的虚高.市场对於本月是否将再降存准率仍难下定论.

"4月底之前如果不降(存准)的话,流动性就太紧了,"兴业银行资深经济学家鲁政委指出.但他也称,降存准并非必须的操作,央行亦可选择透过逆回购来释放流动性.

华创证券宏观分析师华中炜预计,二季度可能调整一次存准,以鼓励银行放贷支持实体经济.因二季度会面临到期资金较少、企业补交税收给资金面的冲击.

欲览路透调查亚洲各国经济指标相关图表,请点击(link.reuters.com/bub77s)

**利率料维持不变**

路透调查的国内外分析师普遍预期,未来一年存贷款利率将维持不变.在目前相对复杂的经济环境下,央行"以静制动"或是上佳选择.

华中炜表示,当前企业端感受的实际利率水平仍然较高,对企业的自主投资、转型升级意愿形成抑制,应该下调贷款利率,但目前掣肘较多.

"我们对二季度物价不太担心,因为在需求下滑、货币增速较低的情况下,物价下行趋势应该是明确的.但一旦二季度末需求走稳,下半年的物价走势确实存在一定的不确定性."他表示.

中国稍早公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,同时居民消费价格指数(CPI)一季度累计上涨3.8%.显示经济增速进一步回落,同时通胀压力正在减缓.

当前经济增速略有下降符合中国政府题中之意.上周末中国央行宣布扩大人民币汇率波幅至1%,更加显示出政府对经济放缓并不担心,相反正在利用"减速"契机推出更大力度的改革措施.

鲁政委建议,央行可以在不降息的前提下,允许商业贷款利率下浮到8折,这样在支持实体经济方面的效果和降息是一样的,同时也是向利率市场化迈出重要一步,再者也有助於收窄银行利差,减弱市场对银行"暴利"的不满.

不过,亦有少数外资分析师预期年内央行会进一步加息.理由是,中国经济会逐步好转,而通胀压力亦随之抬头.

中国央行上次调整利率是2011年7月,当时宣布上调一年期存贷款基准利率25个基点至3.50%和6.56%.

-------2012年季度预测-------- -----2013年季度预测------

Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13

存款准备金率 20.0 19.5 19.0 18.5 18.3

一年期贷款基准利率 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56

一年期存款基准利率 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 (完)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。