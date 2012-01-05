调查：金融机构多预期中国1月将再调降一次存准率

路透北京1月5日电---首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.

在时隔近三年後,中国央行此前於2011年12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.

调查并显示,受政策放松等预期推动,中国债券市场1月或会出现偏"牛"行情,其中10年期国债收益率月末估值将较去年12月降3个基点(bp)至3.40%.

尽管机构对准备金率调降预期相当强烈,但当前依然不低的通胀水平,以及中长期通胀走势的不确定性,还是令机构对基准利率调整较为谨慎.

结果显示,23家参与调查的机构都认为中国央行在1月不会调降关键基准利率;但在整个一季度的时间窗口里,机构观点则开始分化,有逾两成机构已经开始认为一年期存款基准利率会下调一次至3.25%.

基於对市场价值的发现,汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.

首期展望调查共有23家机构参与,其中银行类机构13家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行,兴业银行(601166.SS)和光大银行(601818.SS)等五家股份制银行,以及宁波银行(002142.SZ)等三家城商行.

证券类参与机构则为七家,包括中金公司和中信证券(6030.HK)(600030.SS)等;保险类参与机构则为人寿资产和国泰人寿两家;另外还包括一家基金公司--中银基金.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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