调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略回落

2003年11月12日，资料图为上海一家券商营业部内一名股民在看大屏幕上的股价。 REUTERS/Claro Cortes IV/File Photo

作者 林琦

路透上海7月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落，脱离一年高点。下半年国内经济下行压力不减，管理层加强监管，使得基金经理投资策略上偏谨慎。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比略降至76.3%，上月的76.9%是去年6月A股股灾以来最高点；债券建议配比为5.6%，上月为6.3%；现金建议配比为18.1%，上月为16.9%。

“下半年经济增速难言乐观，同时，最为敏感的民间投资增长疲弱说明市场对经济预期难改悲观基调。”上海一基金经理指出，从中央到地方进入新一轮换届周期，这给市场带来一些不确定性，风险偏好难以提升。

近日召开的中共中央政治局会议提出，国内经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,992.86点，高于上月调查时的2,928.6点，与目前股指位置较为接近。大多基金经理的预期中枢上移至3,000点附近，有一位基金经理将波动区间下限设在2,600点。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,992.325点，跌0.07%。截止目前，沪综指7月累计上涨2.14%。

**技术股建议配比下滑** 本月调查中，电子技术股的建议配比明显下滑，平均建议配比为16.3%，上月为18.8%。在当前监管层加强监管、遏制炒作之际，近阶段估值较高、炒作迹象明显的技术股暂时被挤压。

“我感觉低估值的板块应该有机会，例如白酒、汽车等，风水轮流转，概念不讲了就关注业绩。”华南一基金经理表示。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 75 80 85 55 75 85 70 85 76.3

债券 0 0 0 25 20 0 0 0 5.6

现金 25 20 15 20 5 15 30 15 18.1

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月

股票 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5

债券 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4

现金 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - 0 - + + 0 - -

债券 0 0 0 - 0 0 0 0

现金 + 0 + 0 - 0 + +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,800-3,200 2,600-3,100 3,000-3,100 2,800-3,200 3,100 3,000 2,800-3,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 5 5 10 10 0 0 0

消费 15 30 30 20 20 30 40 60

电子技术 45 5 20 15 5 0 0 40

金融服务 0 20 10 5 20 35 10 0

金属及产品 0 0 5 5 5 15 0 0

房地产 0 5 5 5 5 15 20 0

交通及基础设施 0 10 5 10 10 0 10 0

能源 0 10 5 5 10 5 0 0

机械 10 0 0 10 10 0 20 0

其他: 20 15 15 15 5 0 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月

汽车 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8

消费 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8

电子技术 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8

金融服务 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3

金属 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0

房地产 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1

交通及基建 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9

能源 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1

机械 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4

其它 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1(完)