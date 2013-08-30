调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至七个月高点

图为沈阳一家券商机构股票信息屏前的一名投资者。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比升至七个月高点85%

* 经济预期改善，期待制度红利

* 热点转向估值较低板块

作者 林琦

路透上海8月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至七个月高点85%，结束此前连续两个月跌势。陆续公布的宏观数据令投资者对未来中国经济预期改善，而且将召开的中共十八届三中全会意味着制度红利临近，基金经理开始对后市谨慎乐观。

本次共有九位基金经理参与调查，上月股票持仓建议配比为82.3%；本月债券建议配比降至4.3%，上月为8.1%；而现金建议配比升至10.7%，上月为9.6%。

“我们看到最新经济数据都是偏正面的，这与我们到各地调研所得到的信息是一致的。”上海一基金经理指出，若经济反弹可以持续，对市场较为有利。

中国8月汇丰制造业PMI初值自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。而1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长11.1%，增速与1-6月持平，也进一步验证中国经济逐步企稳的判断。

多位基金经理亦提到美国退出量化宽松(QE)刺激政策的冲击。上海另一位基金经理称，“股市风险短期来看是受到外围市场的传染，QE退出的不确定性已经重创了周边股市。”

但该基金经理认为，QE退出对A股的影响相对较小，接下来一段时间，政策红利的释放将使A股的机会大于风险。

周二召开的中央政治局会议决定11月在北京召开十八届三中全会，讨论深化改革事宜。而三中全会往往是新一届政府对未来五年甚至十年中国经济社会发展定下基调。

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,218点，较上月调查时的2,119点上涨近100点，该预测值仍较目前位置高出近6%。有四位基金经理认为三个月后股指会冲高至2,300点附近，最悲观的基金经理亦只是预计至2,050点。

沪综指.SSEC周五早盘尾市报2,099.058点，涨0.1%。

**关注估值较低板块**

在行业板块方面，本月调查中出现鲜明变化，估值较低的板块平均建议配比出现上涨，估值偏贵的消费类板块出现大幅下滑。

估值较低的金融和汽车板块本月调查中的平均建议配比分别为16.1%和5.4%；上月为11.5%和4.9%。消费板块本月的平均建议配比是19%，上月为22.6%并曾创下2011年12月以来的峰值。

华南一位基金经理指出，“基本面较好、估值不高的二线成长股会有较好表现，如LED（发光二极体）、电梯、装饰工程等。”

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 85 90 85 80 85 85 80 85 90 85.0

债券 13 0 0 6 10 0 5 0 5 4.3

现金 2 10 15 14 5 15 15 15 5 10.7

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月

股票 85.0 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1

债券 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2

现金 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 0 + 0 + 0 0 0 0 +

债券 0 - 0 0 0 0 0 0 -

现金 0 0 0 - 0 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,250-2,300 2,300 2,100 2,050 2,200 2,300 2,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 10 0 6 3 10 5 5 5

消费 20 20 5 16 15 20 30 15 30

电子技术 15 10 0 5 25 35 25 20 20

金融服务 15 15 40 15 5 5 20 25 5

金属及产品 5 10 0 6 0 0 5 5 0

房地产 10 10 20 16 4 10 10 15 0

交通及基础设施 5 15 10 10 4 0 0 5 0

能源 5 5 10 8 0 0 0 5 0

机械 10 5 15 12 4 10 0 5 25

其他: 10 0 0 6 40 10 5 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月

汽车 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6

消费 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8

电子技术 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3

金融服务 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0

金属 3.4 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7

房地产 10.6 11.0 10.0 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8

交通及基建 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2

能源 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7

机械 9.6 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1

其它 9.6 12.3 13.9 10.8 7.0 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 (完)

(审校 张喜良)

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