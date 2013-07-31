调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续降至82.3%

* 未来三个月股票建议配比续降至82.3%

* 目前基本面下股市机会不大，资金面偏紧令债市略看好

* 板块选择上以防御为主

作者 林琦

路透上海7月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至82.3%，上月为83.5%。虽然6月“钱荒”已结束，但本月来国内资金面依然较紧，并且宏观经济面疲弱迹象未改，基金经理适当调低股票持仓；而债券收益率抬高令债券建议配比回升。

本次共有10位基金经理参与调查，本月债券建议配比升至8.1%，上月为5.8%；而现金建议配比降至9.6%，上月为10.8%。

“在当前基本面情况下，很多股票只有跌多了才有机会。”上海一位基金经理称。

汇丰/Markit上周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，并创下11个月低位，这意味制造业疲弱趋势仍在延续，以制造业股票居多的主板公司业绩前景不佳。瑞银证券近期已下调2013年A股市场整体业绩增速预期至8.7%，此前预期为11.5%。

还有基金经理指出，在用好增量，盘活存量的货币政策框架下，流动性难以出现趋势性改善，调结构是未来的政策方向。周期股可能面临长期压力，指数会有反弹，但难有大的机会。

对于未来趋势，有基金经理指出，近阶段投资者都在搏弈政策的走向，随着三中全会的临近，以及近期国务院会议透出的政策微调变化，都有可能被市场放大，加剧市场的波动。

国务院常务会议日前决定，近期出台政策暂免征收部分小微企业增值税和营业税；研究确定促进贸易便利化、推动进出口稳定发展的措施；部署改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设。

此次受访的10位基金经理有八位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,119点，较上月调查时的2,193点有所下降，但该预测值仍较目前位置高出近6%。有三位基金经理坚持认为三个月后股指会冲高至2,200点以上，有四位认为在2,000点附近。

沪综指.SSEC周三早盘收报2,001.663点，涨0.58%。7月以来累计仅微涨1.1%。

**防御类板块建议配比上升**

在行业板块方面，本月调查变化不大。防御特征更浓的大消费板块、交通和基础设施等平均建议配比略有上调，而近期累计涨幅较丰厚的电子技术板块的平均建议配比略有调低。

消费板块本月的平均建议配比是22.6%，上月为21.4%，本月亦是2011年12月以来的峰值；电子技术板块本月建议配比为15.5%，上月为2007年6月开始基金调查以来的新高16.9%。

一位基金经理建议，下半年应主抓三类投资机会，一是传统产业中归来的真正王者；二是新兴产业大浪淘沙后真正崛起的新蓝筹；三是经典成长性行业中能够穿越经济周期的优质企业。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I J 平均值

股票 85 85 85 80 70 80 83 85 85 85 82.3

债券 10 10 0 6 25 5 15 0 0 10 8.1

现金 5 5 15 14 5 15 2 15 15 5 9.6

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月

股票 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4

债券 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8

现金 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I J

股票 0 0 0 0 - 0 0 0 0 +

债券 0 + 0 0 + 0 0 0 0 +

现金 0 - 0 0 - 0 0 0 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,200 1,950 2,300 2,100 2,000-2,200 2,000 2,300 2,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I J

汽车 3 10 0 6 5 10 5 5 5 0

消费 15 20 25 16 25 30 20 15 20 40

电子技术 25 10 0 5 10 15 35 20 10 25

金融服务 0 5 30 15 10 20 5 15 15 0

金属及产品 0 5 0 6 0 10 0 5 5 0

房地产 4 10 20 16 10 10 15 10 15 0

交通及基础设施 4 20 10 10 10 0 0 5 5 0

能源 0 5 0 8 10 0 0 5 5 0

机械 4 8 15 12 10 0 10 5 10 20

其他: 45 7 0 6 10 5 10 15 10 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月

汽车 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7

消费 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7

电子技术 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8

金融服务 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4

金属 3.1 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3

房地产 11.0 10.0 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3

交通及基建 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1

能源 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7

机械 9.4 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8

其它 12.3 13.9 10.8 7.0 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1

(审校 林高丽)

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