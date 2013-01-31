调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至27个月高点85.8%

2013年1月14日，在山西省太原市的一家券商大厅，投资者在查看股票信息。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比升至27个月高点85.8%

* 市场人气高涨,基金经理继续调高股票持仓

* 金融板块平均建议配置比例有所下降

作者 林琦

路透上海1月31日 - 路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为85.8%,较上月的81.9%再度明显上涨,并创下27个月新高.近期A股股指持续强劲反弹且经济复苏趋势日渐明朗后,市场人气高涨,基金经理继续调高短期股票持仓比例.

本次共有九位基金经理参与调查,本月债券建议配比降至4.0%,上月为5.8%;而现金建议配比亦降至10.2%,上月为12.4%.

"下一步就要看新政府的施政纲领,经济政策可以进一步明朗,我们可以明确投资方向."上海一位基金经理指出.

在本次调查中,中国政府换届后的新政策预期及国内经济复苏进展,成为基金经理最关注的两大重要因素.

另一位基金经理指出,本轮行情由改革预期和全球央行宽松政策所推动,基本面数据尚不支持指数的持续快速上升.不过短期而言,尚有一段政策真空期,指数仍处于安全期.

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,400点,较上月调查时的2,275点明显上调,但该预测值仅较大盘目前位置略高,显示基金经理对于本轮反弹的上限仍较谨慎.有三位基金经理预测三个月大盘将高至2,500点,但亦有两位分别预测回落至2,200点和2,350点.

沪综指.SSEC周四午盘初段报2,381点,本月涨幅目前近5%.

**金融板块配置比例有所下降**

在行业板块方面,对于本轮反弹行情中领涨的金融板块,基金经理的平均建议配置比例有所下降.这反映出该板块在近期累积不小升幅后,有些基金经理开始持谨慎态度.

本月调查中,金融服务类股的平均建议配置比例为18.8%,上月为20.1%.上证银行股指数.SSEBKI在12月累计上涨23%后,本月再涨约13%.

一位基金经理在调查问卷中指出,地产、汽车、机械等早周期行业有可能再一次迎来机会,而建材煤炭等强周期行业的机会在此之后,但这还需要看届时的经济数据.

本月调查中,汽车板块的平均建议配置比例为9.0%,较上月的8.9%略增;而机械板块本月为12.1%,上月为12.4%.(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。