调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比回落至80%

* 未来三个月股票建议配比回落至80%

* 欧债危机及国内经济增长成为最关心因素

* 金融板块配置比例下调

作者 林琦

路透上海6月29日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回落至80%,上月曾创下六个月高点83.9%.欧债危机持续演化及中国宏观经济增长不如预期,令基金经理投资风格趋於谨慎.

本次共有八位基金经理参与调查.本月债券建议配比明显升至14.5%,上月为11.2%;而现金建议配比小升至5.5%,上月为4.9%.

对於未来基本面,上海一位基金经理指出,"欧债危机演变的不确定性很大,国内政策力度和幅度与市场预期可能有较大的差距."

尽管希腊大选结果令该国可能退出欧元区的可能性下降,但西班牙及塞浦路斯相继寻求国际援助,西班牙和意大利借债成本再度上扬,近期欧洲财长们再次召开峰会商讨解决方案.

不少基金经理认为,目前股市最大的风险是经济下滑超预期,而中国政府采取的刺激经济政策,如降息和降低准备金率,无疑将给股市带来提振力量.

本月初,中国央行宣布降低金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点,这是中国三年半以来首次降息.中金公司、巴克莱等投行预期,下半年中国或还有降息举措.

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,400点,较上月调查时的2,500点下降.不过因目前股市估值较低,该平均值较目前位置约有近10%的上升空间,其中有三位预估会超过2,500点.

中国股市沪综指.SSEC周五早盘报2,193.408点,跌0.11%.

**金融板块配置下降**

在本月调查中,各行业的配置比例变化较小.金融服务板块本月平均建议配置比例为16.6%,较上月略有下降,因利率市场化正渐行渐近,银行业的净息差和盈利能力受到侵蚀.

6月初中国央行宣布降息时,同时宣布允许银行可将存款利率最高上浮10%,贷款利率最多可下浮20%.之後各家主要银行都将其存款利率上浮,超过基准利率水准.例如国内一年期存款基准利率为3.25%,但国内主要银行的存款利率至少在3.5%,少数银行已达3.575%的上限.

汽车板块本月平均建议配置比例为7.6%,上月为9.3%.国内车市增速放缓,各车企竞争压力加大,盈力能力均出现不同程度的下降.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 65 80 90 80 70 90 85 80.0

债券 6 30 15 5 20 30 5 5 14.5

现金 14 5 5 5 0 0 5 10 5.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

股票 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6

债券 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0

现金 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 0 - 0 0 0 0 0 0

债券 0 + 0 0 0 0 0 0

现金 0 - 0 0 0 0 0 0

4.各基金公司对於三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,300 2,200 2,300 2,600 2,500 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 6 5 10 10 5 10 10 5

消费 20 40 15 20 20 5 10 30

电子技术 6 5 5 5 10 5 10 10

金融服务 18 15 15 25 20 10 20 10

金属及产品 6 0 5 10 5 20 10 0

房地产 8 20 15 15 15 25 0 5

交通及基础设施 8 0 5 0 5 0 0 5

能源 8 5 10 0 5 10 15 5

机械 15 10 10 5 10 15 25 10

其他: 5 0 10 10 5 0 0 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

汽车 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8

消费 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1

电子技术 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0

金融服务 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3

金属 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8

房地产 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6

交通及基建 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0

能源 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6

机械 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6

其它 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 (完)

--审校 林高丽

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