调查：对中国增长前景的担忧导致铜价预估被下调

路透伦敦10月15日 - 周四公布的路透调查显示，围绕中国增长前景的担忧导致对明年铜价的预估被下调，受访者在过去三个月将铜均价预估下调了9%。

过去两周有29位分析师和交易员接受了此次调查，他们对2016年铜均价的预估为每吨5,450美元，低于7月底调查预估的每吨6,173美元。

中国最近数月公布的一系列数据均令人失望，其中包括本周公布的贸易和通胀数据，这引发了对中国经济可能出现硬着陆的担忧，中国硬着陆可能会削弱对原材料的需求。

对2015年铜均价的预估从三个月前的每吨5,952美元下调至5,601。铜价在第三季下跌逾10%，创2014年初以来的最大季度跌幅。

“铜价可能受到期货市场看跌人气拖累，这给铜价反弹留下了一定空间，”Julius Baer的分析师Carsten Menke说。“不过，鉴于需求增长，尤其是中国的需求增长依然低迷，同时虽然铜价处于低位，但供应继续增加，因此短期内不太可能出现一轮新的牛市。”

由于预计不断增长的供应将超过依然低迷的需求，今年铜过剩规模料将为34.9万吨，三个月前预估为19.4万吨。

不过，在嘉能可上月宣布大幅削减赞比亚和刚果民主共和国的生产后，明年过剩规模料将下降至17.7万吨。嘉能可的减产消息帮助铜价从六年低点反弹。

“我们认为铜市还将传出更多减产消息，由于南美洲的气候风险和低投资，我们认为铜矿生产减少引发的供应中断程度将高于往常，”Intesa Sanpaolo的分析师Michele Scandroglio说。“我们预计2016年底前铜市将出现供应短缺。”

嘉能可还宣布削减锌生产，削减幅度相当于全球锌供应的4%。不过，分析师警告称，目前已宣布的减产或许并不足以提振价格。锌价在今年稍早触及五年低点。

2015年全球锌过剩规模预计为3,500吨，但到2016年料将回升至21,000吨。今年锌均价料在每吨1,985美元，到2016年将跌至每吨1,947美元。

对今年铝均价的预估已从7月时的每吨1,780美元调降至1,693美元，明年的铝均价预估从每吨1,848美元调降至1,635美元。(完)