路透调查：中国2016年经济增速料持续放缓 存准率逐季调降50基点

路透北京1月14日 - 路透访问分析师预估中值显示，中国2016年经济增速料逐季放缓，全年增长率减弱至6.5%；通胀预计处在2%以内的可控水平，为宽松货币政策提供空间。

受访机构预计，中国法定存款准备金率2016年将逐季下调50个基点至15.5%，目前为17.5%；降息空间则不大，年内可能调降一次，到2016年底存贷款基准利率分别处在1.25%和4.10%，目前为1.5%和4.35%。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，产能过剩、投资和出口需求弱、银行不良率攀升将持续制约经济增长，以新基建为主的稳增长政策自二季度开始集中发力，稳增长效果将逐渐显现。

“按照有破有立，有保有压的政策组合，2016年经济增长的风险可能并不大，预计全年经济增长6.8%左右，下行有限，”他表示，“预计一二季度GDP将惯性下滑至6.8%和6.7%，三四季度将小幅回升至6.8%。”

他并预计，2016年食品和服务项目价格的上涨对制成品价格下跌进行对冲的格局将会延续，居民消费价格指数（CPI）涨幅大概在1.7%左右；但目前难言大宗商品价格见底，预计2016年工业生产者出厂价格指数（PPI）负增长的格局很难改变。

路透综合25家机构预估中值显示，2016年四个季度经济增速料分别为6.7%、6.6%、6.5%和6.4%；路透综合69家机构预估中值显示，2016年中国经济增速料为6.5%，预估区间在5.5-7.0%。

路透调查结果并显示，中国2016年全年通胀温和可控，CPI同比料上涨1.7%，到2017年可能小幅上升至2%。

中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。[nL3S14B01L]

中国2015年全年CPI同比上涨1.4%，较上年下降0.6个百分点，远低于年初中央设定的3%通胀目标，为货币政策预留了充裕空间。央行自2014年11月以来，已经六次降息，并四次普降+定向调降存准率、一次定向降准。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊指出，鉴于中国和全球通胀形势的判断，预计中国央行今年货币政策基调会维持稳健，但会在边际上维持相对宽松；中央对CPI通胀目标值可能维持在3%，为货币政策操作留下相对充裕空间。

“为了配合中央在‘供需两端同时发力’的政策基调，货币财政政策的密切配合不可或缺，否则单靠积极的财政政策很可能会出现独木难支的局面，”他说。

李慧勇预计，2016年利率仍将以下行趋势为主，但利率环境在边际上没有2015年宽松，预计基准利率会调降1-2次，降准六次、平均每两个月一次。

人民日报1月4日援引权威人士称，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。（完）