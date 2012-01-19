调查：中国今年GDP增长料低於9%

* 中国今年通胀放缓与经济增长减速并行

* 预计今年中国GDP增长8.4%,明年为8.6%

* 今年CPI料为3.4%,为政策放松提供空间

* 货币政策放松更多依赖于数量型工具

路透北京1月19日电---路透季度调查显示,中国今明两年国内生产总值(GDP)增速料明显放缓,均将低於9%;同时物价上涨压力亦大幅降低,政府宏观政策将不再饱受高通胀困扰,中国或由此进入通胀放缓与经济增长减速并行的时期.

超过20家接受调查的国内外机构预计,全球第二大经济体--中国2012年GDP料增长8.4%,低於前次调查结果8.6%.对季度GDP的预估中值显示,今年第四季增速将达年内最高的8.6%,明年一季度进一步高至8.9%.

而通胀压力不再是高悬于中国经济决策者头顶的达摩克利斯之剑.调查显示,今年CPI将回落至3.4%,明年基本保持平稳至3.5%.CPI季度高点料为今年一季度的3.8%.中国去年7月CPI创下6.5%的三年高点.

"2012年,在通胀压力减轻的同时经济增长放缓,货币政策不会进一步收紧.但考虑到中长期通胀压力犹存,经济'硬着陆'的可能性也不大,货币政策也不具备大幅放松的条件."中国交通银行金研中心宏观经济分析师陆志明说.

国信证券宏观分析师林松立认为,中国投资驱动的经济增长模式已几乎走到尽头,而GDP增长的放缓也有好处,因为不可能在经济高速发展的时候实现转型,只有接受GDP的适度下滑.

交通银行最新发布的研究报告预计,2012年中国经济增长将呈现前低後高的走势,GDP实际增速将保持在8.5%左右.虽然中国经济增速放缓的趋势在今年仍将延续,但外需放缓与经济增速回落将促使政府通过实施积极的财政政策并适当放松货币政策来扩大内需增长,从而确保中国经济增长实现"软着陆".

中国国家统计局局长马建堂此前称,中国经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.

**通胀放缓与经济减速并行**

相比去年10月的预测,是次2012年CPI预测值降低0.6个百分点,显示受访机构对通胀的忧虑日渐缓解,通胀预期更趋减弱.分析师们普遍预期,通胀问题今年将不再是中国政府宏观调控中需要解决的主要矛盾.

陆志明预计,2012年物价涨幅将比去年明显回落,因今年国际大宗商品价格回落趋势可能延续,前期政府调控措施亦逐渐起效,加之未来农产品价格趋稳下行的可能性较大.此外,2012年CPI翘尾因素较2011年将减少约1.4个百分点.

交通银行报告预计,2012年中国CPI同比涨幅为2.7%-3.3%.

"CPI方面,预计受总需求不振的拖累,物价下降会比较快,去年大幅上涨实际已经部分透支了今年的涨幅,...对於宏观调控来说,也提供了更大的政策空间."林松立说.

华创证券发布的报告认为,4%左右的CPI可以成为中国通胀水平的新常态.在此种情形下,如果决策者试图让通胀回到更低如2-3%的水平,则将过多地牺牲增长,特别是在2012年海外环境仍然存在较大不确定的情况下,预计决策者将会逐步接受略高的通胀水平,4%仍将是2012年的通胀控制目标.

**调整货币政策以降存准为主**

随着中国经济增速与物价上涨压力一同放缓,货币政策亦将趋向宽松,降存款准备金率将是主要的政策工具.

最新路透调查中值显示,到今年四季度存准率将降至19.0%,到2013年二季度将进一步降至18.0%;而存贷款的基准率直到明年二季度都将不会调整.

"为促进银行适当加快信贷投放、缓解外汇占款增长放缓对国内流动性的影响,准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点."陆志明称.

他并表示,考虑到中长期通胀压力犹存、经济"硬着陆"可能性不大以及实际贷款利率较高主要与流动性偏紧有关,降息的可能性也不大.

林松立亦预计,相对於公开市场操作和降息,央行更有可能频繁采用调降存款准备金率的工具对流动性进行调控.

摩根大通此前发布的报告预计,中国今年的货币政策将优先维稳,放松幅度料相对缓和,且将更多依赖于数量型工具.

中国央行行长周小川此前称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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