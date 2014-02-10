数据观测：中国1月CPI同比涨幅料降至2.3%

图为北京一家超市，一名店员在整理货架上的商品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 公布内容: 中国1月CPI和PPI

* 公布时间: 2月14日(周五)调查结果: (同比,%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.2 ~ 2.8 2.5 2.0

19

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.7 -2.0 ~ -1.1 -1.4 -1.6 18

路透综合19家机构预测结果显示，受猪肉价格反季节回落影响，中国2014年1月CPI同比涨幅料续降至2.3%，相当于八个月来最低。通胀保持温和可控，为中国宏观政策聚焦于调结构和促改革铺平道路。

而国际大宗商品价格持续低位徘徊，且国内产能过剩的现实依然存在，预计1月PPI同比降幅将扩大至1.7%，为六个月最大降幅。

“进入1月以来，虽然有春节临近的节日因素拉动，使食品价格出现小幅回升态势；但由于猪肉价格持续四个星期回落，拉低了食品价格整体的涨幅，”交通银行金融研究中心在报告中称，1月食品价格环比涨幅远小于历史同期，约上涨1个百分点左右，而上年同期环比上升2.8%。

交行并指出，基于国际大宗农产品价格同比整体下行的走势判断，国内猪肉市场整体供应较为充足，考虑到当前生猪存栏量仍维持在高位，预计2014年一季度猪肉价格仍将维持弱势。

“一季度CPI同比可能低于2.5%，个别月份甚至可能跌破2%，”交行称。该行对1月CPI涨幅预估为2.2%。

商务部网站公布的周度数据显示，1月前四周全国36个大中城市18种蔬菜平均批发价格仅有一周为环比下降，其余三周均为环比上涨；而猪肉价格则连续四周皆为环比下降。

招商证券宏观研究主管谢亚轩指出，判断通胀的走势取决于两个方面，即经济基本面和货币宽松的程度，而中央经济工作会议“保持货币信贷及社会融资规模合理增长”表明高层对待流动性过剩的警惕，流动性相对适中偏紧，政策从稳增长政策转向调结构和促改革，产能过剩抑制通胀上行。

他预计2014年全年CPI同比增速为2.8%，一季度为2.6%。

中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行称将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。

中国国内金融市场1月31日-2月6日逢传统农历新年假期休市。中国海关定于周三（2月12日）公布1月进出口贸易数据；中国国家统计局则因循惯例并不会单独公布1月工业、投资和消费数据细节，定于3月13日发布1-2月合并数据。

以下为各机构对1月CPI和PPI的预测详情:(同比,%)

预测机构 CPI PPI

-- -- -- -- -- -- -- -- --

澳新银行 2.2 -1.8

中国银行 2.8 -1.6

交通银行 2.2 -1.8

永丰投顾 2.8

巴克莱 2.3 -1.7

美银美林 2.3 -1.7

凯投宏观 2.3 -2.0

招商证券 2.5 -1.7

花旗 2.3 -1.6

中信证券 2.2 -1.7

德意志银行 2.5 -1.5

海通证券 2.5 -1.8

华宝信托 2.5 -1.7

兴业证券 2.2 -1.6

联讯证券 2.2 -1.6

上海证券 2.2 -1.6

申银万国 2.7 -1.1

渣打 2.4 -1.6

瑞银 2.4 -1.6

-- -- -- -- -- -- -- -- --

中值 2.3 -1.7

上月 2.5 -1.4 (完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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