调查：中国经济增速未来一年料持稳在7.5-8%

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 今明两年中国经济增速分别为7.7%和7.8%
* 通胀将温和上涨,今明两年分别为2.8%和3.0%
* 存贷款基准利率到明年年底都将维持不变
* 降准四季度可期,有望调降50基点至19.5%
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路透北京10月22日电---中国经济探底企稳态势基本确立.路透最新季度调查结果显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,而整体经济增速"七上八下"将成为常态.
接受路透访问的分析师普遍预计,大规模的财政刺激举措不可期,但为确保"稳增长",财政支出力度无疑会加大;而楼市调控政策恐怕难有实质性放松.
货币政策方面,分析师预估中值显示,直到明年年底存贷款基准利率都将分别维持在目前的6%和3%不变.但存款准备金率的下调今年四季度就可能有行动,会下调50个基点到19.5%;到明年年底则有望进一步降至18.5%.
27家受访机构的预测中值显示,中国四季度经济增速在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.受访机构对明年四个季度的增速预测分别为7.7%、7.8%、7.9%和7.6%.
是次分析师对中国四季度经济增速的预估,高於9月中旬前次调查时的7.6%,这主要是因为甫公布的三季度宏观经济数据普遍优於预期,越来越多迹象显示中国经济企稳回升有望.
9月时分析师对今年全年经济增速的预测亦为7.7%,明年则为8.0%.而早在7月路透进行前次季度调查时的估值分别高达8.0%和8.3%.
本次调查中,受访机构对今明两年居民消费价格指数(CPI)的预估分别为2.8%和3.0%.虽然通胀温和为货币政策放松预留空间,但鉴於中国目前正面临稳增长、调结构的重任,分析师普遍认为,随着越来越多迹象显示中国经济在好转,短期内国内大力度放松政策的压力也已经减轻.
"宏观经济增长触底企稳的信号逐步明确,降低了短期内国内出台较大力度放松政策的必要性,但宏观政策将维持宽松的态势,以巩固稳增长的成效."中金首席经济学家彭文生在最新研究报告中称,年内进一步降准降息的可能性都比较低.
该行预计,未来财政支出政策的空间力度较大.因为今年1-9月财政收入大於支出6,469亿元人民币,按照今年预算赤字8,000亿元安排和预算稳定调节基金2,700亿元的调入计划,再加上去年地方财政结转的1,735亿元,预计四季度政府财政支出将大於收入1.9万亿元.
不过亦有研究机构持不同看法.中国国际经济交流中心研究员张永军就称,"一方面预计物价还会往下走,另一方面周边国家利率都比较低,都在采取宽松的货币政策,中国也必须考虑大的外围环境,存贷款利率都有下调的要求."
该机构预计,四季度央行就会调降贷款利率25个基点到5.75%,到明年一季度降到5.25%,二季度降至5%,之後到明年底将持稳不变;至于存款利率则会在明年一季度降到2.75%,二季度降至2.5%,之後将持稳到年底不变.
中国央行今年稍早两度降息、并两度降准後再无任何动作.甫公布的中国三季度经济同比增速虽然为连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,并令四季度反弹有望,全年实现7.5%增长目标无忧.
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
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