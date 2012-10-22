调查：中国经济增速未来一年料持稳在7.5-8%

* 今明两年中国经济增速分别为7.7%和7.8%

* 通胀将温和上涨,今明两年分别为2.8%和3.0%

* 存贷款基准利率到明年年底都将维持不变

* 降准四季度可期,有望调降50基点至19.5%

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路透北京10月22日电---中国经济探底企稳态势基本确立.路透最新季度调查结果显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,而整体经济增速"七上八下"将成为常态.

接受路透访问的分析师普遍预计,大规模的财政刺激举措不可期,但为确保"稳增长",财政支出力度无疑会加大;而楼市调控政策恐怕难有实质性放松.

货币政策方面,分析师预估中值显示,直到明年年底存贷款基准利率都将分别维持在目前的6%和3%不变.但存款准备金率的下调今年四季度就可能有行动,会下调50个基点到19.5%;到明年年底则有望进一步降至18.5%.

27家受访机构的预测中值显示,中国四季度经济增速在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.受访机构对明年四个季度的增速预测分别为7.7%、7.8%、7.9%和7.6%.

是次分析师对中国四季度经济增速的预估,高於9月中旬前次调查时的7.6%,这主要是因为甫公布的三季度宏观经济数据普遍优於预期,越来越多迹象显示中国经济企稳回升有望.

9月时分析师对今年全年经济增速的预测亦为7.7%,明年则为8.0%.而早在7月路透进行前次季度调查时的估值分别高达8.0%和8.3%.

本次调查中,受访机构对今明两年居民消费价格指数(CPI)的预估分别为2.8%和3.0%.虽然通胀温和为货币政策放松预留空间,但鉴於中国目前正面临稳增长、调结构的重任,分析师普遍认为,随着越来越多迹象显示中国经济在好转,短期内国内大力度放松政策的压力也已经减轻.

"宏观经济增长触底企稳的信号逐步明确,降低了短期内国内出台较大力度放松政策的必要性,但宏观政策将维持宽松的态势,以巩固稳增长的成效."中金首席经济学家彭文生在最新研究报告中称,年内进一步降准降息的可能性都比较低.

该行预计,未来财政支出政策的空间力度较大.因为今年1-9月财政收入大於支出6,469亿元人民币,按照今年预算赤字8,000亿元安排和预算稳定调节基金2,700亿元的调入计划,再加上去年地方财政结转的1,735亿元,预计四季度政府财政支出将大於收入1.9万亿元.

不过亦有研究机构持不同看法.中国国际经济交流中心研究员张永军就称,"一方面预计物价还会往下走,另一方面周边国家利率都比较低,都在采取宽松的货币政策,中国也必须考虑大的外围环境,存贷款利率都有下调的要求."

该机构预计,四季度央行就会调降贷款利率25个基点到5.75%,到明年一季度降到5.25%,二季度降至5%,之後到明年底将持稳不变;至于存款利率则会在明年一季度降到2.75%,二季度降至2.5%,之後将持稳到年底不变.

中国央行今年稍早两度降息、并两度降准後再无任何动作.甫公布的中国三季度经济同比增速虽然为连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,并令四季度反弹有望,全年实现7.5%增长目标无忧.

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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