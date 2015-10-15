调查：尽管中国放松政策 明年经济增长仍将放缓至6.5%

图为建筑工人们骑车经过上海市区的一条街道。 REUTERS/Aly Song

路透北京10月15日 - 周四公布的路透调查显示，即便中国央行进一步宽松政策阻止经济放缓，2016年中国经济增长率料将从2015年的6.8%放缓至6.5%。

受访分析师预计，到年底前中国央行预计降息25个基点，下调存款准备金率50个基点。

为了加大经济活力，中国央行自去年11月以来已五度下调贷款利率至4.6%，并调降银行存准率，大型银行存准率降至18.0%。

但一些分析师认为，这种政策举措的效果已不如从前，也就是经济受到更严格控制、债务水平低得多的时候。

调查显示，2016年中国央行料将再下调存准率150个基点，但将维持利率水平不变。

根据62名受访分析师的预估中值，今年中国经济增长率料为6.8%，低于2014年的7.3%，也是25年来最慢增速。

2016年经济增速料将进一步放缓至6.5%。

这些预估数据低于前次7月份调查，当时分析师认为中国经济2015年增幅为7%，与政府目标一致，2016年预估为6.7%。

中国经济增速减缓，料将使物价压力维持温和。今年中国通胀率预测平均为1.6%，明年升至2%，政府的2015年目标为3%。

“随着经济面临下行压力，货币政策将放宽，而通胀放缓将为货币政策创造更大宽松空间，”光大证券首席经济学家徐高在一篇研究报告中指出。

国内外需求疲软及房市降温，已对经济活动造成打压，在此同时，中国政府的反贪腐行动，已使新项目速度放缓，并压抑消费。

8月11日中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，以及夏季期间股市重挫，加深中国经济硬着陆疑虑后，中国领导高层持续努力安抚全球市场信心，相信中国当局能够顺利治理经济。

中国政府加快了基础建设支出，并放松楼市管制，这已成功重振房屋销售及价格，但尚未扭转新建案大跌的局面。

预定10月19日公布的数据料将显示中国第三季GDP增速跌至6.8%，将为全球金融危机以来最低，政府面临推出更多刺激措施的压力。(完)