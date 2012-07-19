调查：中国经济料三季度企稳回升 下半年降息一次降准两次

7月12日，在北京CBD的一处建筑工地上手持铁锹的一名工人。 REUTERS/Jason Lee

* 三季度经济企稳回升,全年增速在8%

* 下半年通胀将继续在"2时代"徘徊,全年料为3%

* 三季度料降息一次,幅度25基点

* 三四季度料各降准一次,届年末处在19%

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作者 尹嫄婷

路透北京7月19日电---路透最新调查结果显示,中国通胀回落已成定局,下半年将继续在"2时代"徘徊;宏观经济则有望在三季度企稳回升.全年经济增速预计维持在8%,通胀率料在3%.

通胀维持低位,为政策放松提供更多斡旋空间.分析师预计,下半年货币政策将继续加力以"稳增长",预计会再降息一次、并下调存准两次.降息时点料落在三季度.

路透访问43名分析师的预估中值显示,中国今年三季度经济增速将回升至7.9%,四季度续升至8.2%,全年增速料为8%.中国二季度GDP同比增速为连续六个季度放缓,创下逾三年新低7.6%

是次估值均低於5月中旬央行降准後进行的路透调查的结果,当时分析师预测分别为8.2%、8.5%和8.2%.而早在4月进行的前次季度调查中,预估中值一度高达8.5%、8.7%和8.4%.

"从6月投资、信贷数据来看,目前的政策干预在实体经济方面的表现是适度干预.如果这种适度干预在下半年能持续,那麽宏观经济二季度见底、三季度回升便能确定",日信证券宏观分析师徐海洋称.

徐海洋预计,三季度可能会有一次降准;是否降息可能要视8月份数据而定,如果8月数据显示经济已明显好转,那麽再次降息的可能性不大,反之则可能在9月份左右再降息一次.

交通银行金融研究中心亦指出,通过政策的适度逆向调节来对冲不利的外部冲击,将能够扭转当前经济持续下行的趋势.预计国内生产总值(GDP)同比增速将在三季度开始回升,下半年政策预调微调的力度会有所加大,但不会过於激进.

路透最新调查结果并显示,中国三季度CPI将处在2.2%,四季度在2.6%,全年料为3%,低於年初政府设定的目标水准4%.在4月的前次季度调查中,估测分别为2.9%、3.3%、和3.4%.

分析师对中国明年全年GDP和CPI的估值分别为8.4%和3.3%.

中国二季度经济增速降至7.6%,但并没有市场原本担心的那麽糟糕.加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方,以及6月信贷逼近万亿元、出口优於预期等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来三四季度有望逐渐回升.

同时,中国6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低.在去年一度被称为"猛虎"的物价终於不再凶猛,为货币政策放松提供了空间.

不过,国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪对宏观经济提出谨慎中略偏悲观的展望,他认为中国经济探底时点有可能延长至三季度,年内"双降"仍有较大空间.

**下半年料继续"双降"**

内外需双双放缓,拖累中国经济增速持续下行.国务院总理温家宝在近期调研中明确提出,需"把稳增长放在更加重要的位置";并称中国经济当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间.

而为了遏制经济下滑趋势,中国央行年初以来已经两度下调基准利率,并两度下调存款准备金率.

本次调查中,仍有超过半数的分析师认为,三季度将再次降息,显示经济在初现止跌企稳迹象後,後续回升幅度仍将取决於刺激政策的效果及力度.

受访分析师路透中值显示,三季度中国央行将再降息一次,幅度25基点.届时一年期存贷款基准利率将分别处在2.75%和5.75%,此後直到明年年末都会持稳不变.目前一年期存贷款基准利率分别在3%和6%.

至于存款准备金率,预计三四季度将分别调降一次,每次50基点,届年末将处在19%,明年将继续维持在该水准不变.目前中国存款准备金率处在20%水平.

多家机构分析师预计下次降息料为对称形式."可能会是对称降息,上次非对称在某种意义上也是择机将贷款利率变为5的倍数,同时释放一下着重下调贷款利率的政策信号",浙商证券宏观分析师郭磊称.

他并认为,再次降息的时间点或为三季度末,一是由於前两次降息的滞後效应需要观察;二是期间可以有降准作为政策过渡.

中国央行上次调整利率是今年7月6日,当时宣布下调一年期存款基准利率0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.

央行今年在调降利率同时,并逐步推进利率市场自由化.目前金融机构贷款利率浮动区间的下限为基准利率的0.7倍,存款利率浮动区间的上限为基准利率的1.1倍.

伴随着对经济基本面的忧虑,市场信心也一挫再挫,中国股市沪综指.SSEC6月累计下跌6.2%,二季度累计下跌1.7%.上周,该股指亦累计下挫1.7%,为连续第四周下跌.本周一该股指更是创下40个月收盘新低.

--2012年季度预测-- -----------2013年季度预测----------

Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-14

存款准备金率 19.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0

一年期贷款基准利率 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75

一年期存款基准利率 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

------2012年季度预测------ --------------2013年季度预测-----------

Q3-12 Q4-12 2012全年 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-14 2013全年

国内生产总值 7.9 8.2 8.0 8.3 8.4 8.3 8.0 8.4

居民消费价格指数 2.2 2.6 3.0 3.0 3.2 3.1 3.4 3.3(完)

--审校 乔艳红

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