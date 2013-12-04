中国11月通胀料高位企稳 工业和投资增速略放缓

* 公布内容：中国11月通胀、工业、投资和消费数据

* 公布时间：12月9日（CPI/PPI）；12月10日（工业、投资和消费）

调查结果：(同比，%)

中值 区间 上月 上年同 预测数

期

居民消费价格指数(CPI) 3.2 3.0 ~ 3.3 3.2 2.0 22

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.4 -1.8 ~ -1.3 -1.5 -2.2 22

工业增加值 10.1 9.7 ~ 10.3 10.3 10.1

22

固定资产投资(不含农户)(1-11 20.0 19.9 ~ 20.8 20.1 20.7 20

月)

社会消费品零售总额 13.3 12.5 ~ 14.1 13.3 14.9 22

注：固定资产投资前值为1-10月数据。

路透综合22家机构预测中值结果显示，中国11月通胀料高位企稳，主要得益于月内肉价稳定，食品价格整体平稳；工业和投资同比增速和上月相比可能有微幅下滑，但整体仍保持平稳，宏观经济处在良性发展轨道。

分析师预估中值显示，中国11月CPI同比涨幅料为3.2%，持平于上月；而受需求疲弱和高基数等因素影响，11月工业增加值同比增速料为10.1%，低于上月的10.3%；1-11月固定资产投资增速预计为20%，略低于1-10月的20.1%。

“（11月）食品价格总体运行平稳，其中蔬菜价格小幅回落，肉类价格略有上涨。预计本月食品价格环比上月基本持平，”交通银行金融研究中心在报告中称，再考虑近期非食品价格运行基本平稳，预计11月非食品价格同比涨幅和上月相比也基本持平。

不过由于11月翘尾因素相比上月回落0.1个百分点，交行预计11月CPI同比涨幅可能在3-3.3%左右，整个四季度CPI同比可能都在3%以上，全年约为2.7%，低于政府全年3.5%的物价控制目标。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出，微观高频数据显示11月中上旬发电量同比增速依然高于去年同期，粗钢产量环比波动较小，但水泥价格涨幅放缓，螺纹钢价大致与10月底持平，“预计11月工业增加值环比增速变化不大，考虑11月基数高于10月，预计本月工业增速小幅回落。”

投资方面，四季度投资活动趋于平淡，基建投资增速有所放缓，而受调控政策预期和销售形势改善速度放缓的影响，房地产投资也明显下滑。“受前期总需求水平改善的影响，制造业投资增速有所回升，但不足以抵消基建和地产投资增速的回落，”招商证券称，预计1-11月投资增速为20%。

此前出炉的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)较上月持平在51.4，且高于市场预期；汇丰11月中国制造业PMI终值亦较初值明显上修，都表明中国经济运行进入平稳增长区间。而经济托底自然有利于三中全会各项改革的推进。

十八届三中全会过后，中央政治局日前首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。

以下为各机构预测详情：(同比，%)

CPI PPI 工业 投资 零售销

售

4CAST 3.3 -1.4 10.1 20.0 13.3

澳新银行 3.1 -1.5 10.1 ~ 13.4

交通银行 3.1 -1.6 10.1 20.0 13.2

美银美林 3.3 -1.5 10.0 20.0 13.2

国开证券 3.3 -1.5 10.0 20.0 13.4

招商证券 3.3 -1.6 10.0 20.0 13.4

中金 3.0 -1.5 10.0 20.0 13.3

中信证券 3.2 -1.4 10.1 19.9 13.2

大和资本市场 3.2 -1.7 10.0 20.1 13.1

德意志银行 3.1 -1.3 10.1 20.1 13.4

光大证券 3.3 -1.4 9.9 20.0 13.2

国信证券 3.3 -1.4 10.1 20.0 13.3

海通证券 3.2 -1.5 10.0 19.9 13.2

高频经济 3.0 -1.8 9.7 ~ 12.7

宏源证券 3.0 -1.3 10.1 20.8 14.1

华创证券 3.2 -1.4 10.0 20.0 13.4

兴业银行 3.1 -1.4 10.1 20.1 13.5

上海证券 3.1 -1.4 10.2 20.2 13.0

申银万国 3.1 -1.4 10.0 20.1 13.4

瑞银 3.1 -1.4 10.0 20.0 12.5

华宝信托 3.2 -1.4 10.1 20.1 13.3

西班牙对外银 3.0 -1.5 10.3 20.0 13.4

行

注：投资为1-11月同比增速

~ 表示暂无。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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