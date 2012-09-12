调查：中国三季度GDP同比增速料为7.4%

* 三季度GDP增速料降至7.4%,料为连续第七个季度回落

* 四季度GDP增幅料反弹至7.6%

* 今年GDP增幅料为7.7%,明年回升至8.0%

作者 沈燕

路透北京9月12日电---最新路透调查显示,中国三季度国内生产总值(GDP)增速料将连续第七个季度回落,同比增长7.4%,四季度GDP则小幅回升至7.6%,两者低於7月路透调查时的7.9%和8.2%.

据路透周二和周三对20家预测机构的调查中值,中国今年全年GDP增幅料为7.7%,高於年初政府制定的目标7.5%,但为1999年以来最低的一年.明年GDP增速料回升至8.0%.

中国此前公布的7月和8月宏观经济数据乏善可陈,加之同期稳增长政策措施较为淡静,众多经济分析机构陆续调降对中国经济增速预估.

投资银行巴克莱发布最新报告就称,将中国2012年和2013年GDP增长预期,分别下调至7.5%和7.6%,而此前的预期分别是7.9%和8.4%.

华宝信托认为,三季度外需大幅下滑,国内企业去杠杆化和重化工业去产能化重叠,使得中国经济触底时间延後,将今年GDP增幅预期由7.8%下调至7.6%,暂时维持2013年GDP增幅8%不变.

国泰君安则认为,没有下调预估的理由.预计三季度GDP和二季度差不多,四季度可能有小幅回升.三季度工业增速可能会见底回升,四季度会有改善的趋势.外贸方面,欧债危机有所缓解,美国基本上稳步复苏基本不会加剧拖累,内需影响更大一些.

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

三季度国内生产总值(GDP)同比 7.4 7.1-8.6 7.6 9.1 19

四季度 7.6 7.0-8.7 -- 8.9 19

2012年全年 7.7 7.5-8.0 -- 9.3 20

2013年全年 8.0 7.4-9.0 -- -- 17 (完)

--审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。