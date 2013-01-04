调查: 金融机构固定收益部门预期中国1月货币政策持稳

作者 钟华

路透北京1月4日 - 2013年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构绝大多数预期中国央行1月货币政策将维持稳定.而经济增速短期企稳回升,通胀可能小幅上行,股市表现呈强,以及近期信用事件爆发,可能推动债市表现出弱势震荡,部分中低评级信用债偏好亦会降低.

几乎所有受访金融机构固定收益部门认为,中国央行今年1月将维持一年期存款基准利率3%不变.而在今年一季度里,预期央行降息的受访机构占比亦降至3%的超低水平.

不仅如此,认为大型存款类机构法定存款准备金率1月维持不变的机构占比也增至逾九成,较上期展望时进一步上升.

中国央行去年曾两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为去年7月6日;最近一次降准时间则为去年5月18日.

中国经济短期企稳回升,通胀波动中枢未来可能小幅上行,以及投资者对股市等风险资产的偏好回暖,都将推动中国利率产品续呈弱势.而近来超日太阳(002506.SZ)等信用事件爆发,可能增添投资者忧虑,因而有选择暂时规避部分中低评级信用债品种的倾向.

调查显示,中国今年1月末10年期国债收益率估值料为3.62%,较去年12月末上涨4个基点(bp).

2013年第一期展望调查共有38家机构参与.其中,银行类参与机构16家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等10家,保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家,以及基金类参与机构2家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)

(审校 张喜良)

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