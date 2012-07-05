中国大型炼厂料降低7月原油加工量

路透北京7月4日电---路透调查显示,中国大型炼油厂7月将减少提炼原油,因受需求不振、利润低而且库存高的冲击.上两个月的炼厂加工量均为上升.

此次产量降低的调查结果,反映出中国最大炼油厂中国石油化工公司(0386.HK)(600028.SS)明显抑制加工量,根据行业消息人士称,为了减少库存,中国石化7月日均加工量料较目标低23.6万桶.

"我们在6月和7月大幅减产.市况真的非常不好,不只是柴油市场,石化业也是如此."中国石化一位人士说.他因未获授权对媒体讲话而不愿具名.