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中国财经 | 2012年 7月 5日 星期四 09:45 BJT

中国大型炼厂料降低7月原油加工量

路透北京7月4日电---路透调查显示,中国大型炼油厂7月将减少提炼原油,因受需求不振、利润低而且库存高的冲击.上两个月的炼厂加工量均为上升.

受访的12家炼厂大多位於中国沿海地区,产能合计占全国约三分之一.调查显示,炼厂本月计画原油加工量为每日288万桶.

这个日均加工量约为炼厂产能的84%,较6月实际加工量294万桶少2%.

由於经济成长放缓,中国4月表观石油需求首度在三年内出现同比下滑,5月仅上升0.8%.

此次产量降低的调查结果,反映出中国最大炼油厂中国石油化工公司(0386.HK)(600028.SS)明显抑制加工量,根据行业消息人士称,为了减少库存,中国石化7月日均加工量料较目标低23.6万桶.

"我们在6月和7月大幅减产.市况真的非常不好,不只是柴油市场,石化业也是如此."中国石化一位人士说.他因未获授权对媒体讲话而不愿具名.

有些炼厂趁此机会进行维修.中国石化武汉炼厂从7月初至7月20日整厂关闭.

第二大炼油商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)也改变高运转策略以减少损失.

中国可能在下周考虑降低汽油及柴油价格,若真如此将是今年连续第三次调降.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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