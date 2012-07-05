中国大型炼厂料降低7月原油加工量

澳门2月博彩收入按年增17.8% 连升七个月且为期间最大升幅
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。
路透北京7月4日电---路透调查显示,中国大型炼油厂7月将减少提炼原油,因受需求不振、利润低而且库存高的冲击.上两个月的炼厂加工量均为上升.
受访的12家炼厂大多位於中国沿海地区,产能合计占全国约三分之一.调查显示,炼厂本月计画原油加工量为每日288万桶.
这个日均加工量约为炼厂产能的84%,较6月实际加工量294万桶少2%.
由於经济成长放缓,中国4月表观石油需求首度在三年内出现同比下滑,5月仅上升0.8%.
此次产量降低的调查结果,反映出中国最大炼油厂中国石油化工公司(0386.HK)(600028.SS)明显抑制加工量,根据行业消息人士称,为了减少库存,中国石化7月日均加工量料较目标低23.6万桶.
"我们在6月和7月大幅减产.市况真的非常不好,不只是柴油市场,石化业也是如此."中国石化一位人士说.他因未获授权对媒体讲话而不愿具名.
有些炼厂趁此机会进行维修.中国石化武汉炼厂从7月初至7月20日整厂关闭.
第二大炼油商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)也改变高运转策略以减少损失.
中国可能在下周考虑降低汽油及柴油价格,若真如此将是今年连续第三次调降.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透北京3月1日 - 面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。