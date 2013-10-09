数据观测：9月中国新增贷款预计略降 需求回暖不敌季末资金偏紧

* 公布内容: 9月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚10月15日

--调查结果:

9月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 14.2 13.5-15.1 14.7 14.8 21

新增人民币贷款(亿元) 6,500 2,713-7,100 7,113 6,232 21

人民币贷款余额同比% 14.0 14.0-14.5 14.1 16.3 13

外汇储备（万亿美元） 3.568 3.0-3.6 3.500* 3.29 7

*为2013年6月末数据

--数据要点:

中国经济在三季度最后一个月企稳迹象逐步明显，企业需求有所恢复，这些都成为信贷持续增长的正面因素。但同时季末考核压力导致银行资金紧张，欲贷无力。路透调查分析师预测中值显示，9月新增贷款料逊于上月，而广义货币供应量(M2)同比增速也将较上月略降。

接受路透调查的21家机构预测中值显示，9月末M2同比增速料为14.4%，较上月的14.7%略有下降；新增人民币贷款在6,500亿元，亦低于上月的7,113亿元。

“9月信贷可能新增不多。从往年信贷投放节奏看，虽然9月为季末月份，但信贷在全年信贷中的占比并不高，最近七年平均占比为7%，考虑到季末银行间市场流动性较紧，预计9月信贷可能新增6,500亿。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示。

他并预计，9月社会融资总量可能在1.15万亿附近。而中国央行数据显示，8月社会融资规模为1.57万亿元人民币，猛增至四个月高位。

8月社会融资规模的超预期，显示6月“钱荒”的影响已渐远去，银行体系流动性的恢复令企业融资需求复苏，表外融资的扩张之势则更为明显。

而上海证券报此前引述消息人士透露，工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四家大型银行9月份新增人民币贷款约2,760亿元，超出市场预期。据此推算，9月金融机构整体新增信贷投放量有望达8,400亿元。

对企业融资需求的冷暖判断是分析师的主要分歧。

作为货币水龙头的总管家--中国人民银行对银行间流动性的管理延续审慎的态度，进入9月后其“收长放短”的操作方式未有改变；不过整体看，虽有季末等因素扰动，但当月市场资金情况优于预期。

招商证券态度就相对乐观，他们认为，9月的财政存款投放力度增加，历史均值为负增长3,291亿元；同时预计9月外汇占款的新增规模有可能会高于8月，这些均有利于M2的回升。

交通银行则预计，近期中国经济企稳、对发达经济体出口向好，美元流动性预期恢复，积极的财政政策有利于广义货币同步创造。展望第四季度，预期中国宏观经济总体平稳，货币政策保持中性，维持全年M2增速约13.5-14%的判断。

新华社援引中国国家主席习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的讲话称，中国经济基本面是好的，经济增长及其他主要经济指标保持在预期目标之内，一切都在预料之中，没有什么意外发生。

周二公布的2013年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期。且受访机构对四季度准备金率继续持稳的预期有所增强。

以下为本次路透调查结果:

交通银行 14.4 650.0 14.0 ~

凯投宏观 14.7 650.0 ~ 3.570

国开证券 14.4 640.0 14.1 ~

建设银行 14.0 650.0 14.0 3.600

招商证券 15.1 690.0 ~ ~

中金 14.3 700.0 ~ ~

花旗 13.8 642.0 ~ ~

银行证券 14.4 580.0 14.0 ~

海通证券 14.0 650.0 14.0 3.500

高频经济 13.9 271.3 ~ 3.568

华创证券 14.2 680.0 ~ ~

华融证券 14.7 710.0 14.5 3.580

华宝信托 14.2 700.0 14.1 3.530

兴业银行 13.5 650.0 14.0 ~

华侨银行 13.9 680.0 ~ ~

北京领先国际金融资 13.6 640.0 14.0 ~

讯

日信证券 14.3 665.0 ~ ~

上海证券 14.6 610.0 14.1 ~

申银万国 13.7 674.0 14.1 ~

瑞银 14.2 700.0 14.1 ~

浙商证券 14.2 670.0 14.0 3.000

~表示数据不可得。

(完)

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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