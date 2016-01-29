调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75% 与上月持平

2016年1月27日，在北京一家券商营业部内，一名股民在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 林琦

路透上海1月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比与上月持平。尽管1月以来受外围市场及人民币汇率贬值预期的影响，A股市场大幅下跌，不过基金经理对持仓未做大的变化，持股等待大盘超跌反弹。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为75%；债券建议配比和现金建议配比均为12.5%，亦均与上月持平。

“1月份市场跌幅和节奏都超出市场预期，但是短期调整幅度很大，后续进一步下跌空间偏小，关注超跌反弹机会。”华南一基金经理指出。

此次调查中，不少人将人民币汇率贬值预期和美联储（FED）加息时点视为未来A股市场最大风险。

另一基金经理指出，“汇率问题还是最大的不确定因素，市场高度关注这个问题。”

本周三举行的美联储1月议息会决定维持基准利率不变，但并未完全关上3月加息的大门。美联储表示，委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响。会议声明发布后，期货市场交易员把对美联储下次在3月开会时加息的可能性略微调降至32%，声明发布前为33%。

今年以来，人民币汇市再起波澜，人民币兑美元汇率贬值突然加快，在岸人民币兑美元最低至6.5956，跌幅超1.5%。虽然近期人民币汇率开始走稳，但外界对于人民币贬值的预期仍没有变化。花旗银行近日指出，今年人民币兑美元汇率将阶梯式下跌，年底至7.2，意味人民币将进一步贬值约9%。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,150点，大幅低于上月调查时的3,728.6点，但较目前股指位置高约16%。有三位基金经理认为沪综指可能会跌至2,500点。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,708.833点，涨2%。截止早盘收市，沪综指1月累计跌23.5%，有望录得2008年10月（-24.6%）以来最大单月跌幅。

**低估值股重受青睐**

本月调查中，低估值的汽车和金融服务股的平均建议配比有所上升，而代表科技股的电子技术板块则明显回落，显示在市场大跌的环境中，估值成为基金经理考量的重要因素，高成长股及题材股暂时退出舞台。

汽车和金融股本月的平均建议配比分别为5%和15.6%，上月分别为1.9%和14.4%；电子技术板块本月的平均建议配比从上月的纪录新高23.8%回落至20%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 50 90 70 80 80 85 70 75 75.0

债券 40 0 30 20 0 0 0 10 12.5

现金 10 10 0 0 20 15 30 15 12.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 15/1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 75.0 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8

债券 12.5 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8

现金 12.5 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 + 0 0 - 0 -

债券 0 0 - 0 0 0 0 0

现金 0 0 0 0 0 + 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,200-3,300 2,500-3,300 3,500 3,200-3,800 3,300 2,500-3,200 2,500-3,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 0 10 0 15 0 0 5

消费 15 40 15 60 25 10 35 20

电子技术 20 15 15 40 10 55 0 5

金融服务 15 10 20 0 20 0 35 25

金属及产品 5 0 0 0 0 5 20 0

房地产 5 10 0 0 10 0 10 10

交通及基础设施 15 5 0 0 10 10 0 10

能源 5 0 10 0 0 0 0 10

机械 10 0 30 0 10 10 0 0

其他: 0 20 0 0 0 10 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 1月 15/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 5.0 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0

消费 27.5 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1

电子技术 20.0 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1

金融服务 15.6 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9

金属 3.8 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7

房地产 5.6 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0

交通及基建 6.3 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7

能源 3.1 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6

机械 7.5 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3

其它 5.6 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1

(完)