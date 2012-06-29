调查：沪综指今年或升高14% 无法挽回去年失地

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
* 预估中值为今年底沪综指或至2,500点,明年中或至2,650点
* 调查预计今年升幅可为14%,而去年跌幅为22%
路透上海6月28日电---一份路透对市场策略师进行的调查显示,中国股市沪综指今年将升高14%左右,仍无法挽回去年跌幅,凸显过去三个月市场人气明显逆转.
根据路透对11位策略师所做调查,他们对於今年底沪综指.SSEC的预测中值为2,500点,较周四收盘上涨近14%.较3月前所做调查预估低了8%以上.
3月调查预计沪综指年底将升至2,725点,可挽回大部分去年失地.一位分析师预计该指数或触及3,100点.
但前景自那以後转为黯淡.
广泛认为中国4-6月季度经济增长率将连续第六个季度下滑,达成年度增长率目标面临的风险加大.
国内制造业活动进一步放缓,6月连续第八个月度收缩.
"由於中国经济成长潜力已经降低,特别是考虑到房地产行业库存状态,基本面不好,"湘财证券分析师Chen Yi指出.
"明年货币政策是否比今年有所好转尚不得而知."
调查结果显示对明年年初形势好转的看法不乐观.调查中值显示2013年6月底沪综指为2,650点,较2011年高点低逾400点.
根据汤森路透I/B/E/S数据,沪综指A股目前预估市盈率为9.1倍,是过去10年均值的43%.(完)
--编译 石冠兰;审校 杜明霞
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