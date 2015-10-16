调查：订单增长放慢且生产成本攀升 中国出口企业感到前景悲观

路透广州10月16日 - 路透调查显示，广交会上约三分之二的中国出口企业认为，市场下滑的局面将持续至少六个月，下周中国将要公布的经济成长数据料为数十年来最弱。

多数经济学家预测周一公布的数据将显示，中国第三季度国内生产总值(GDP)增速降至7%以下，为全球金融危机以来最慢。疲弱的数据可能促使中国政府出台更多政策以刺激经济。

半年一度的中国广交会本周拉开帷幕，路透针对会上103家参展企业进行的调查结果显示，企业预测今年订单平均增幅料为1.83%，而未来12个月生产成本将上升5.6%。受访企业以中小型制造商为主。

“我现在感到压力很大，”东北一家加热器和散热器生产厂的经理Kelvin Qiu说。

“我的客户比以前少了40%左右，这次广交会要冷清一些，”他说，指的是与4月的广交会相比要冷清。

广交会将数以万计的中国出口商和外国买家聚集起来，一直被视为中国经济的晴雨表。中国自2009年以来一直是全球最大的出口国。

路透调查反映出了出口行业普遍存在的悲观气氛。4月进行的另一项类似调查要乐观一些，调查显示，出口商预计今年订单将增长3.1%。

然而，中国8月和9月出口分别下降5.5%和3.7%，反映出全球对中国产品的需求低迷。

36%的受访出口商表示，他们预计会出现新一波的工厂关闭潮。

还有36%的受访者预计出口将在六个月内反弹，不过32%认为，由于欧洲和美国等核心市场持续疲软，出口放缓将持续逾一年。

4月广交会以来，中国股市暴跌及人民币意外贬值已令经济前景蒙阴，中国政府采取了一系列措施刺激经济，其中包括降息和扩大财政支出，但迄今效果有限。

之前的人民币升值、劳动力成本高涨以及政府推动由出口型经济向内需拉动型经济的转型，都削弱了中国在出口方面的绝对优势。

一些中国出口企业认为，8月人民币温和贬值使他们松了口气，因为人民币过去几年的升值削弱了他们的竞争力。

32%的受访者表示，订单因此而增长，不过56%的受访者表示没有影响，12%的受访者表示出口继续下滑。

“我认为未来六个月人民币汇率不会波动那么大，”坐在堆满吹风机及其他家电小房间旁边的Calvin Guan表示。

“人民币贬值过后，我对未来半年的行业发展仍有信心。”

许多参加本次广交会的出口商表示，希望人民币兑美元汇率将自当前的6.34近一步走贬。

接受调查的出口商表示，若人民币再度回升至6.1，则他们将开始亏钱。

鉴于全球需求疲弱，参加广交会的部分外国买家称他们有能力压低中国工厂的报价。调查显示，有65%的出口商今年降价，平均降幅为4.6%，藉以维持订单流入，延续业务运转。(完)