调查：今年平均铜价料跌至4858美元 创2005年以来最低

路透伦敦1月25日 - 路透对金属分析师的调查显示，今年平均铜价料将跌至逾10年最低点，因消费大国--中国需求增长乏力，而且供应过剩。

但2016年料将为跌势画上句号，因铜矿供应下降，帮助平衡市场。

对32位金属分析师的调查预估中值显示，今年平均铜价料为每吨4,858美元，为2005年均价3,600美元左右以来的最低。

分析师预计2017年平均铜价将涨至5,182美元，但仍低于去年的5,495美元。

全球铜消费量估计为2,200万吨，中国占了将近一半。在过去10年大肆消费铜后，中国需求增长已明显放缓，而供应却持续增长。

“连同整体基本金属市场，铜市将由一个国家的表现决定其走势：那就是中国。”巴克莱大宗商品分析师Dane David称，并预测2016年中国铜需求增幅将大约为2%。

“但鉴于中国经济目前面临的严重放缓趋势，这一预估仍有下调风险。”

分析师预计今年铜市供应过剩15万吨，去年10月上次调查时预估过剩17.7万吨，2017年预计过剩6万吨。

去年矿业巨擘嘉能可(GLEN.L)、自由港(Freeport)(FCX.N)以及波兰KGHMKGH.WA都不支投降，宣布计划暂停一些铜矿生产。

但这些减产不太可能便能使市场平衡，预计今年将有更多减产消息，因许多矿商正处于亏损。

汤森路透旗下GFMS团队提供的数据显示，以总成本基础而言，当前铜价每吨4,400美元左右的水准，已有逾50%的矿山都在亏损。

**铝市供应充足**

调查预测铝市供应过剩数量为392,500吨，低于之前预计的719,000吨。

但供应过剩数量缩小不太可能为铝价带来太多支撑，预计今年平均铝价为每吨1,500美元，低于上年的1,661美元。

“归根结底，铝是供应面产能过剩最严重、库存压力最大的金属，这暗示铝应是表现最差的金属，”渣打分析师Nicholas Snowdon称。

“除非经过一段时间的炼厂限制投资和需求增长，消除掉产能过剩，否则在此之前铝价上行空间仍会受限。”

Snowdon与调查中的其他分析师一样，均预期今年锌价将表现最佳，因供应出现缺口。

调查显示，今年锌市可能将出现5.3万吨的缺口，明年缺口扩大至27.5万吨。

今年平均锌价料为每吨1,682美元，低于2015年的1,928美元。

“随着矿产削减及锌精矿供应趋紧，传递到精炼市场，锌价具备价格强劲续上涨的潜力，”工银标准银行在研究报告中称。

“精炼锌即将出现缺口，这应会为锌价提供支撑，并吸引市场上的投机势力，但问题在于时机。”(完)