调查：铜供应过剩规模料下降 但铜价今年难获上涨动能

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透伦敦4月15日 - 路透调查显示，由于全球主要的铜消费国--中国的需求不振，铜价今年料难获得上涨动能，尽管矿场作业受到干扰将令预期的供应过剩量减少一半。
调查还显示，铝价格料也将遭遇阻力，因市场将迎来更多过量供应，而之前对铝市场的预期是今年会出现九年来的首次供应短缺。
分析师亦削减了对镍和铅等其他基本金属供应缺口的预估，并普遍下调了价格预估。
过去三周里针对31位市场参与者的调查预估中值显示，现货铜今年的均价料为每吨6,125美元，较1月时的预估下降了4%，略高于当前价格。2016年铜均价预计为每吨6,585美元。
分析师预计铜市今年将有10.5万吨的供应过剩，之前预估为供应过剩22.1万吨。2016年铜市供应料过剩16.4万吨。
“我们依然看空铜市，尽管主要铜生产商都下调了产出预估，”法国兴业银行的金属研究部主管Robin Bhar说道。
基本金属今明两年价格预估图表：(link.reuters.com/tup54w)
几家矿业公司调降今年铜产量预估，原因包括地质、技术和天气等因素。全球最大的铜产国--智利上月遭遇暴雨，迫使矿厂临时关闭。
Bhar说，中国经济减速料使全球铜需求增速从去年的5%降至4%。中国需求占全球总消耗量的45%左右。
“我们的分析师预估中国经济硬着陆的可能性有30%，所以需求风险偏向下行，”Bhar说。
铜价1月跌至五年半低点，但此后反弹11%。今年迄今铜价仍跌6%。
**铝供应过剩状况料持续**
分析师1月时预计，汽车和航空产业的强劲需求及产出下降会使2015年铝市供应短缺5.45万吨，但如今他们改变这种预估。
分析师们最新预估显示，今年铝市场供应将过剩3.4万吨，与10月时对去年过剩3.85万吨的预估接近。
“需求下降的同时，供应在增长，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate称。
周一公布的初步贸易数据显示，中国未锻造铝及制品出口今年迄今跳涨43%。
与此同时，29位分析师的预估中值显示，LME现货铝今年均价料为每吨1,850美元，较前次预估的1,965美元低6%。2016年料升至2,000美元。(完)
(编译 高琦/李爽 审校 王兴亚/艾茂林)
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