调查：明年铜价料承压 因供应过剩且需求疲弱

图为智利Los Bronces铜矿的矿石运输车。 REUTERS/Ivan Alvarado/Files

* 2013年现货铜料为每吨7,315.70美元；2014年料为7,140美元

* 2013年供应料过剩15.3万吨；明年为36.85万吨

* 基本金属2013年的预测低于4月时的预估

路透伦敦7月22日 - 根据路透调查，铜价今年料将挫跌，因市场上的铜供应增加，同时主要消费国中国的需求仍旧低迷。2014年铜价料将进一步下滑。

对26位市场人士的调查结果显示，2013年平均现货铜价料降至每吨7,315.70美元，4月时调查预估为7,900美元。最新预估较2012年的平均价格7,958.33减少了8%。

在2014年，铜价料降至每吨7,140美元，低于前次预估的7,672.10美元。

价格之所以承压，是因为新矿大量供应及现有的铜矿扩大生产，而需求方面却因中 国经济成长放缓而赶不上供应。中国约占了四成的精炼铜需求。

“由于有新项目投产、原有设施的产量回升及扩大生产，我们正处于铜矿供应较充足的周期当中，”巴克莱分析师Gayle Berry表示。

“我们预测2014年的供应过剩将是2009年以来最大，这使得我们相信铜价的潜在下档空间要甚于其他金属。”

本月稍早，全球五大铜矿之一的蒙古奥尤陶勒盖铜金矿开始向中国出口铜矿。该项目今年料生产7.5至8.5万吨的铜精矿，满产能为45万吨。

此外，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)位于印尼Grasberg的矿区本月恢复铜精矿出货，此前有近两个月中断出货。

伦敦金属交易所(LME)仓库的铜库存从年初即稳定升高，到6月创下10年高位678,225吨，反映出铜供应充沛。

分析师预测铜市场2013年供应过剩量将达15.3万吨，上次调查预测为9.85万吨。明年过剩量将扩大至36.85万吨。

市场并担心中国经济成长疲弱的问题，第二季中国经济成长率放缓至7.5%，是过去10季中第九季经济扩张放缓。

**铝过剩**

铝市场也将呈现过剩。分析师预计2013年铝将过剩825,385吨，明年过剩增加至100万吨。

LME仓库的铝库存触及500万吨以上的纪录高位，但是其中银行融资协议锁定了约70%，使得铝在过剩的情况下价格仍维持不坠。

受访的24位分析师预估，今年铝价平均料为每吨1,907.50美元，低于4月调查的预估值2,023美元，也低于2012年的均价2,021.60美元。

2014年铝价料将升至每吨2,023.10美元。

镍、锌、铅预料也将过剩，这将给价格构成压力。今年镍均价料为15,500美元，比起去年均价17,313美元大幅降低10.4%。锌均价料为1,929.50美元，比去年均价1,948.20美元低了1%。

锡料将视是唯一出现短缺的金属。分析师预估其均价为每吨21,909美元，虽低于上次预估的23,515美元，但仍比去年均价高出3.8%。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 张涛/张荻)

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