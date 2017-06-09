调查：日本4月核心机械订单料下滑 央行会议料维持政策不变

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月9日 - 路透调查显示，日本4月核心机械订单料出现三个月来首次下滑，但分析师认为，随着全球经济复苏，日本企业资本支出计划仍稳健。
调查亦显示，日本央行下周料维持货币政策不变。日本经济正在温和增长，尽管通胀率及消费者支出疲软。
“核心机械订单料将横向波动。但在企业获利强劲的支撑下，我们预计回暖的趋势将变得更清晰，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵指出。
“很有可能4-6月核心机械订单会优于企业预估的下滑5.9%。”
路透对15位分析师的调查发现，4月核心机械订单料较前月下降1.3%，3月为增加1.4%。
和上年同期相比，4月核心机械订单料增长6.3%。该指标不包含对轮船及电子设备的订单。
该数据系列具有高度波动性，但却被视为衡量未来6-9个月资本支出的一个领先指标。
“在全球经济复苏及日圆走软影响下，日本出口及工厂产出仍然向好，不过围绕特朗普贸易政策的不确定性令企业对国内投资保持谨慎，”SMBC日兴证券一位分析师称。
日本内阁府将于本地时间周一上午8:50（周日2350GMT）公布机械订单数据。
对于日本央行，分析师预计该央行将在6月15-16日的政策会议上维持短期利率在负0.1%不变，并维持10年期公债收益率目标在近零水准。
“下周的关注焦点将是日本央行总裁黑田东彦的讲话，看看央行在如何与市场沟通退出策略方面持何种立场，”NLI基础研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno表示。
熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行可能最早在下周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。
调查显示，5月日本企业物价指数(CGPI)料较上年同期上升2.2%，为连续第五个月上升，部分归因于油价上涨。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红/王兴亚；审校 刘秀红/高琦/王颖)
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