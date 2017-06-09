调查：日本4月核心机械订单料下滑 央行会议料维持政策不变

路透东京6月9日 - 路透调查显示，日本4月核心机械订单料出现三个月来首次下滑，但分析师认为，随着全球经济复苏，日本企业资本支出计划仍稳健。

调查亦显示，日本央行下周料维持货币政策不变。日本经济正在温和增长，尽管通胀率及消费者支出疲软。

“核心机械订单料将横向波动。但在企业获利强劲的支撑下，我们预计回暖的趋势将变得更清晰，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵指出。

“很有可能4-6月核心机械订单会优于企业预估的下滑5.9%。”

路透对15位分析师的调查发现，4月核心机械订单料较前月下降1.3%，3月为增加1.4%。

和上年同期相比，4月核心机械订单料增长6.3%。该指标不包含对轮船及电子设备的订单。

该数据系列具有高度波动性，但却被视为衡量未来6-9个月资本支出的一个领先指标。

“在全球经济复苏及日圆走软影响下，日本出口及工厂产出仍然向好，不过围绕特朗普贸易政策的不确定性令企业对国内投资保持谨慎，”SMBC日兴证券一位分析师称。

日本内阁府将于本地时间周一上午8:50（周日2350GMT）公布机械订单数据。

对于日本央行，分析师预计该央行将在6月15-16日的政策会议上维持短期利率在负0.1%不变，并维持10年期公债收益率目标在近零水准。

“下周的关注焦点将是日本央行总裁黑田东彦的讲话，看看央行在如何与市场沟通退出策略方面持何种立场，”NLI基础研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno表示。

熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行可能最早在下周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。

调查显示，5月日本企业物价指数(CGPI)料较上年同期上升2.2%，为连续第五个月上升，部分归因于油价上涨。(完)