调查：大多数日企计划推迟退休年龄 以帮助缓解劳动力短缺

路透东京7月20日 - 路透调查显示，超过半数的日本企业计划推迟员工的退休年龄，很多企业称此举将缓解日本劳动力短缺，并充分利用熟练工的专业技能。

大多数日本企业要求全职员工60岁退休，员工也可选择工作到65岁，不过薪酬和待遇会下降。这是日本传统的终身雇佣结构的基本原则，终身雇佣即员工毕业后一经录用可以在一家企业工作到退休。

但是，人口萎缩和老龄化正迫使日本做出改变。日本政府计划到2025年，将可领退休金的退休年龄推迟至65岁，以使更多人继续工作，减轻税基缩水和社会福利支出增加的压力。

三得利控股和零售商Aeon Co Ltd(8267.T)等公司，已经把希望继续工作的员工的退休年龄推迟到65岁。其他企业计划很快跟进这一举措，以因应求才求职比创逾40年高位的情况。

“我们决定推迟退休年龄，加强我们的竞争优势，并通过利用资深员工来增添价值，”三得利控股的人力资源经理Keisuke Takemasu表示，“日本企业无疑有必要考虑将退休年龄推迟到65岁以后，我认为关注焦点正转向这一点。”

调查中，约60%的企业已经或打算提高员工退休年龄，46%的企业希望提高到65岁，6%的企业考虑提高到66-70岁。

整体而言，占62%的企业认为提高退休年龄是一项积极做法。许多人称，此举将缓解劳动力短缺问题，并帮助传承老员工的技能和技术知识。

调查显示，47%的企业已经在提高退休年龄，超过20%的企业称计划在未来三年实行，近三分之一计划在未来四年或更长时间内这样做。

Nikkei Research为路透做的这项月度调查访问了549家大中型企业。246-262家企业回答了有关退休年龄的问题。

据日本国立社会保障・人口问题研究所(National Institute of Population and Social Security Research)，未来40年，日本人口料从当前的1.27亿缩减至8,800万，65岁以上人口占比料从28%升至将近40%。(完)