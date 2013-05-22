调查：日本央行刺激举措可能最长实施五年

路透东京5月22日 - 路透对日本央行观察人士的访问结果显示，日本央行的货币宽松举措最长可能需要实施五年的时间，才能达到允许其解除大规模刺激计划的通胀率水平。

日本央行拟在两年内实现2%的通胀率目标，以振兴被数年来的通缩所拖累的经济。

日本央行可能需要更长的时间才会开始收紧政策，这与市场对美联储可能最早今年就开始削减购债计划的预期形成强烈对比。

曾任日本央行审议委员的中原伸之表示，“我认为日本央行目前不会退出刺激举措。欧洲经济极度疲软。中国经济也可能突然放缓。”

日本央行总裁黑田东彦曾表示，目前讨论退出策略没有意义。但鉴于日本央行在实施大规模刺激举措时遇到的困难，日本公债市场人士也在考虑央行何时及如何能改变其策略。

路透调查显示日本央行面临严峻挑战。日央行料在周三结束的政策会议上按兵不动。

七位受访者认为，在2%的通胀率维持三到六个月之后，央行应开始退出政策。两位受访者称一旦核心通胀率达到1-1.5%，央行就应开始退出刺激，以防通胀超出目标。一位受访者未对此作答。

此调查于5月13-20日进行。很多受访者称无法估计央行应何时开始退出政策，但有关消费者物价预估的其他调查显示，央行可能要花上五年时间才能达成物价目标。

若是这样，日本央行开始调整政策的时间就会落后于美联储数年。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四称，美联储“购债速度可能将有所减慢，可能最早从今年夏季开始缩减。”瑞士信贷驻纽约分析师Dana Saporta预计将从9月开始作出调整。

受访者摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明为原日本央行官员，他认为如果核心CPI有三四个月可达到同比升幅在1.5%的话，日本央行可以开始退出政策。但他也指出，“核心通胀率达到1.5%最快也可能需要五年时间。”

SMBC日兴证券的债券策略师岩下真理认为需要三年或更长时间才能满足收紧条件。她认为日本央行应考虑剔除能源价格以及食品这一核心的核心CPI。而核心CPI是包含能源在内的。

路透上月一份针对30位分析师的调查显示，其中18位分析师认为日本央行两年内无法实现物价目标。此次路透对日本央行观察人士的调查结果亦支持该结论。

日本央行自身预计到2016年3月止的财年，剔除消费税料上调影响，核心通胀率可至1.9%。

日本央行是日本公债市场的主角，因此当其决定结束宽松政策并开始卖出日债时，将对债市产生巨大影响。

目前日本央行每月购买7.5万亿日圆公债，相当于新发债券规模的70%。

日本央行观察人士称，开始撤出刺激政策的时候，该央行可能逐步减少购买公债、房地产投资信托和上市交易基金。然后其将开始降低资产负债表规模，之后就是加息，或许目标指向其支付给商业银行存储于日本央行的超额准备金利率。

一位分析师称，为了降低账面上的证券规模，央行可以出售债券，但另外三位分析师表示，购买规模如此之大，日本央行将不得不持有公债直到到期。一位受访者指出，日本央行的资产负债表实际可能继续扩大。其他五位受访者没有对此发表看法。

“直接向市场出售日本公债是一项难以实施的政策，”第一生命经济研究所主任研究员、前日本央行官员熊野英生表示。

一些受访者建议日本央行参照美联储的政策。其中一人表示日央行可效仿美联储的“卖短买长(扭转操作,twist operation)”，美联储在此政策下卖出短债买进较长期债券，以压低较长期利率。

调查显示，随着通胀预期升高与经济改善，日本公债收益率可能会开始上升。但如果长期收益率高到2-4%，对公共财政和银行业都会成为问题。

10年期日债收益率周二上升3.0个基点至0.875%，距离上周所及一年高位0.920%不远。(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)

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