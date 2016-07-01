调查：分析师上调对油价预估 因突发事件促进全球油市恢复平衡

路透6月30日 - 周四公布的路透调查显示，一系列突发事件降低了石油供应，帮助全球油市恢复平衡，过去一个月推升了油价预估。

加拿大野火、尼日利亚反叛分子袭击输油管线、委内瑞拉发生经济危机，过去几周使全球石油的日供应下降逾200万桶。

对27位经济学家和分析师调查显示，2016年布兰特原油均价料为每桶45.2美元，比上月调查结果高1.6美元。

这是连续第四个月上调布兰特原油价格预估，今年迄今该合约的均价为每桶41.13美元。

“我们认为尼日利亚的国家政治形势促使市场恢复平衡的速度快于我们之前的预期，”Raymond James分析师Luana Siegfried表示。

“即使今年夏季能够阻止进一步攻击，尼日利亚产量过去五年仍平均每年减少6万桶/日，在钻油活动有限之下，下滑速度可能加快，”Siegfried称。

委内瑞拉经济危机料恶化，损及石油产出。

“委内瑞拉给油市带来的风险不断加大，因为国内动荡可能导致大规模的产出中断，大幅减少油市供应，”汤森路透旗下Oil Research and Forecasts分析师Giorgos Beleris表示。

油市过去两年严重供应过剩，库存处于纪录高位，但全球过剩情况已经开始缓解，外界普遍预计今年下半年需求将超过供应的速度。

但分析师仍持谨慎看法。美国页岩油产出意外强劲，伊朗石油产量增加及经济动荡可能全都不利供需恢复平衡。

很少有分析师认为，英国退欧会对油市产生长期影响。

路透调查显示，预计2017年布兰特原油期货均价每桶58.20美元，2018年均价料升至65.20美元。

调查显示，美国原油期货今年均价料为43.9美元，较上月调查预估高出1.9美元。美国原油今年迄今均价为39.7美元。

Raymond James对2016年布兰特原油价格预估最高，为每桶53.2美元，瑞士信贷预估最低，为37.8美元。(完)