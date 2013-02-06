调查：货币战将不致阻碍亚洲货币2013年涨势

路透班加罗尔2月6日 - 路透调查周三显示,尽管关于竞争性贬值以及日圆过度疲弱的传闻沸沸扬扬,但亚洲货币兑美元2013年仍将温和走升,受助于较佳的经济成长以及资本流入.

过去一周针对大约70名外汇策略师和经济分析师所做的调查显示,九个新兴亚洲货币均预计会升值,其中新加坡和韩元的涨势料名列前茅.

全年来看,印尼卢比等货币涨幅可能不到1%,中国人民币涨幅可能略高于1%,而韩国韩元和新加坡坡元涨幅可能最高达到4%.

不过这仍使得多数亚洲货币涨幅比不上2012年,去年韩元上涨了近8%,菲律宾披索涨幅亦接近7%.

亚洲决策者眼下特别担忧的是日圆,日圆兑美元自去年11月以来已下滑近15%,因日本政府和日本央行加大努力以期使该国摆脱衰退和持续数年的通缩.

"美国继续实施量化宽松货币政策,将会推动投资者来到亚洲,"法国农业信贷银行(Credit Agricole)全球外汇策略主管Mitul Kotecha表示.

"除此之外,从成长前景观之,由于我们相信亚洲表现将优于其他地区,因此风险胃口将有利于涨跌起伏很明显的货币."

日圆如果持续疲弱,将会成为亚洲货币的首要大敌,其他威胁包括美国债务协商引发的后果、美国收益率急涨导致亚洲债券被抛售、中国经济复苏的不确定性以及欧洲债务危机不确定性再起带来的风险.

决策者迄今仍然克制,未有任何暗示可能透过削弱本币引发汇率竞相贬值的举动.

但韩国已暗示可能针对金融交易课税,中国也已向投机性资金流入示警.

"我们可能会看到官方加重措施手段,缓和或者防止热钱和异常的资金流入.但我并不认为货币战争会全面开打,"Kotecha表示.

浏览路透调查的图示链接,请点选(link.reuters.com/pum46s)

**印度卢比将表现落后**

市场人士担心的因素不只有干预一事.他们同时担心过去大量流入亚洲的资本可能逆转走势,其可能原因是投资人见到发达市场经济成长有改善的可能性,另一可能原因则是担心货币战恶梦成真.

这让印度卢比等货币更加岌岌可危;尽管印度卢比是今年至今亚洲表现最佳货币,但预料未来12个月只会上涨约1%.

"由于印度得靠投资资金流动来融通其经常帐赤字,资金流迅速反转的疑虑一直存在,这将重创卢比,"三菱东京日联银行全球市场研究东南亚国协(东盟)主管Sook Mei表示.

在各主要经济体均力求压低本币汇率之际,分析师还无法确定中国会让人民币升值多少;而此刻中国正努力调整经济均衡,降低对出口的倚赖,并转向更为稳定的国内消费.

中国是韩国等周边国家的主要出口市场,人民币的走势对于其他亚洲央行能够容忍其汇率升值幅度影响重大.

预估人民币兑美元今年将升值约1.3%.

涨幅最大的预料将会是坡元.分析师预期受到浮动管理汇率机制的本质影响,以及新加坡当局力求稳定资产及其他国内物价的情形下,今年坡元将会升值近4%.(完)

(编译/审校 王冠中/侯向明/沈以文/张明钧/杜明霞/张若琪)

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