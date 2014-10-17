调查：德国经济下半年料将避开衰退 但成长或将迟滞

图为德国汉堡港发运码头的集装箱。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透柏林10月16日 - 周四公布的路透调查结果显示，今年下半年德国经济应能避开衰退，但可能不会实现增长，几乎没有迹象显示未来数月该国能够带动欧元区经济复苏。

调查中36位分析师预计，第三季经济成长率料为0.2%，或将抵消4-6月0.2%的萎缩幅度。

“德国近期经济前景变差，而且有再度出现衰退的巨大风险，但政府坚决反对提供财政支持，”Capital Economics的欧洲分析师在报告中写道。

调查显示，第四季德国经济成长率料微幅提高至0.3%。

持谨慎态度的德国政府本周将今明两年经济成长率预估分别下调至1.2%和1.3%，而分析师预计这两年均成长1.5%，德国政府的预估显然更加悲观。

**内需希望**

“8月工业生产和出口下降，以及近期Ifo企业景气判断指数等数据大幅下挫，似乎证实经济正在放缓，”Capital Economics分析师写道。

但由于就业处于纪录高位，薪资增长且通胀温和，多数德国人更富裕了。鉴于出口料将疲弱，因此德国政府指望民间消费及内需带动经济增长。

“不能排除经济出现技术性衰退，但实际上我们预计今年下半年将略微成长，”Bayern LB分析师Stefan Kipar称；这是本次调查中持最乐观看法的机构之一。

“消费将是明年最重要的经济支柱，因为届时最低工资法将生效，这将进一步推高购买力，”他补充称。

路透调查显示，今年民间消费将增长1.1%，明年增长1.4%。

今明两年出口料分别增长3.4%和4.3%，但进口或将分别增长4.3%和5.5%，增幅超过出口。

分析师平均预计今明两年德国通胀率将分别为1.0%和1.5%，可能将帮助缓和欧元区的通缩情况。

但分析师将欧元区今明两年通胀率分别下调至0.5%和1.0%，在上月的调查中，分析师预期为0.6%和1.1%。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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