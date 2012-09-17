德国人对欧元及欧盟的信心逊於法国人--调查

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透柏林9月17日电---周一公布的一项调查显示，几乎三分之二的德国民众认为，若没有欧元，德国的情况可能更好，凸显德国对欧元危机的成本日趋不安。
这是由德国调研机构TNS Emnid为持保守倾向的《世界报》（Die Welt）在7月进行的一项调查，受访对象是德国、法国和波兰各逾1,000名民众。波兰是欧盟成员国，但不是欧元区成员国。
尽管德国经济在欧债危机期间表现了持续的韧性，但德国人对不得不出手援救希腊等脆弱的欧元区成员国日渐不安，担心这场危机可能侵蚀他们的储蓄。
调查显示，只有36%的受访法国人认为要是没有欧元，法国的情况会更好，这与德国的情况截然不同。此外，受访的法国民众对拥有欧盟成员国资格整体益处的看法，也要比受访的德国民众更正面一些。
仅有逾三分之一的受访法国民众认为，要是没有欧盟，法国的情况会更好，而持相同看法的受访德国民众比例则为49%。
调查显示，波兰民众对加入欧元区缺乏热情，但他们强烈支持加入欧盟。仅有18%受访的波兰民众认为，若将兹罗提换成欧元，他们的情况会更好；而76%的受访者认为，他们可能陷入稍差或更糟的境况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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