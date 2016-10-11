默克尔领导的保守阵营在民调中支持率首次跌破30%

路透柏林10月11日 - 周二公布的民调显示，德国总理默克尔领导的保守阵营支持率首次跌破30%，其执政联盟伙伴社会民主党(SPD)支持率在联邦选举前一年略微上升。

德国画报/INSA调查显示，默克尔领导的保守阵营支持率下降0.5个百分点，至29.5%，这是在INSA调查中该阵营获得的最低支持率。

德国社会民主党支持率上升一个百分点至22%，但仍远远落后领先的保守阵营，反对移民的德国新选择党(AfD)支持率持平于15%。(完)