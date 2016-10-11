默克尔领导的保守阵营在民调中支持率首次跌破30%

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透柏林10月11日 - 周二公布的民调显示，德国总理默克尔领导的保守阵营支持率首次跌破30%，其执政联盟伙伴社会民主党(SPD)支持率在联邦选举前一年略微上升。
德国画报/INSA调查显示，默克尔领导的保守阵营支持率下降0.5个百分点，至29.5%，这是在INSA调查中该阵营获得的最低支持率。
德国社会民主党支持率上升一个百分点至22%，但仍远远落后领先的保守阵营，反对移民的德国新选择党(AfD)支持率持平于15%。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。