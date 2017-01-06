焦点：12月OPEC原油产量从纪录高位下降 为5月来首见--路透调查

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦1月5日 - 路透调查周四发现，在减产协议实施之前，石油输出国组织(OPEC)12月原油产出从纪录高位下降，因尼日利亚石油产业遭到袭击，且沙特阿拉伯减少出口。
据路透调查，此为5月以来产量首次下降，尽管OPEC第二大产油国伊拉克提高出口，且利比亚有进一步增加之势。
根据船运数据和行业消息人士信息进行的调查显示，OPEC 12月原油供应降至3,418万桶/日，11月修正为3,438万桶/日。
受OPEC达成协议自1月1日起降低供应的提振，油价周二触及每桶58.37美元的18个月高位，
瑞典北欧斯安银行(SEB)一分析师称，该协议对油价的支撑作用或许不会马上出现。
“我们未必会看到价格立即上扬。问题就是2016年第四季OPEC的产量很高，”SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop指出。“利比亚原油产量仍在增加，也引发外界担心OPEC的减产效力或许没那么大。”
11月30日OPEC八年来首次达成减产协议，同意自1月1日起将产量降至每日3,250万桶。调查显示，OPEC的12月产量较此水准每日高出168万桶。
12月产量减少最多的是尼日利亚，尽管其并非是刻意减产来提振油价。
调查的消息来源称，在输油管道受到攻击后，费卡多斯(Forcados)原油出口就暂停了；而Agbami原油出口下降最可能的原因是维修计划。
尼日利亚和利比亚获得OPEC减产豁免权，因当地冲突已导致其石油产量受到不利影响。
尼日利亚武装势力Niger Delta Avengers 11月份表示，其袭击了费卡多斯(Forcados)管线。
调查中据消息人士估计，11月份产量创纪录的沙特12月产量有所减少。其出口也下降，主要因客户原油需求减少，而非根据OPEC协议实施减产之故。
“出口较11月份的庞大数量显著下降，”一直追踪沙特产量的一名消息人士称，“总体情况是，关于面向市场的供应，12月份低于11月份。”
在产量增加的国家中，增加最多的是利比亚，日产量增加了70,000桶。该国12月解除了西部两个油田输油管道为期两年的封锁。但利比亚石油供应回升依然面临政治冲突的风险。
调查显示伊拉克石油产量也增加，根据船运数据以及业界消息人士透露，该国南部出口很有可能超过11月份每日340.7万桶的创纪录水平。
伊朗日产量增加了30,000桶。OPEC协议之下的伊朗被允许增产，因制裁业已制约了其供应。
路透上述调查基于外部消息人士提供的船运数据、汤森路透的数据以及石油企业、OPEC和咨询机构消息人士提供的信息。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/孙国玉；审校 戴素萍/张荻)
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油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。