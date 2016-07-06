调查：美元未来一年料上涨 受避险资金扶助

2016年6月24日，英国举行脱欧公投后，巴黎一家外汇交易室的屏幕上显示的英镑兑美元汇率走势。 REUTERS/Jacky Naegelen

路透7月5日 - 路透调查显示，美元未来一年将上涨，虽然英国公投退欧可能会导致贸易和投资全面放缓的疑虑，导致美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性下滑。

英国退欧已经使得主要央行扩大放宽政策的机率升高，这可能会也阻却美联储今年升息。

英国6月23日公投令举世震惊，引爆全球市场抛盘，带动英镑下挫至31年低点，资金涌向避险资产如黄金，美元、日圆及瑞郎等货币，以及政府公债。

仓位变化数据透露出的讯息，和路透最新调查70位外汇策略师的说法相似，数据显示投机客已经增加对美元的看多押注，欧元及英镑则是受害者。

“英国公投结果令汇市提心吊胆。英国公投之后的不确定性也让美联储政策前景蒙上阴影，”德国商业银行外汇研究主管Ulrich Leuchtmann写道。

“金融市场已经排除了美联储在可预见未来升息的可能，但由于对避险美元的需求增加，上述预期的影响力被抵销。”

欧元周二报在1.11美元，预料一个月后将在1.10美元附近交投，三个月后走软至1.08美元，一年后则是进一步跌至1.07美元。

上述预期数字为3月以来最弱，甚至是预期欧元将走弱的分析师人数也较前几个月的调查增加，暗示欧洲央行可能扩大宽松。

就连日本央行也料将扩大货币宽松。日圆兑美元今年至今已大涨近15%。

日圆拥有在市场动荡时担任避险货币的传统地位，这意味着若全球整体市场的抛盘延续，日圆可能会很轻易地上涨。

不过汇市分析师仍坚持日圆走软的看法，多数是因为美元将走强，尽管今年日圆涨势强劲。

日圆兑美元周二在101.9交投，路透调查预估三个月后日圆将贬至103.0，六个月后来到105.0，一年后则报在108.0。

这些预估数字略较一个月前的调查结果强劲，同时最新调查中有更多分析师预估日圆将在未来一年升破100关卡。

在此同时，受到英国公投退欧的影响，对英国利率和英镑的看法已然完全转向，目前预期英国最晚将在9月降息。

英镑周二报在1.31美元，预料年底前将进一步跌至1.27美元。分析师对于未来一年的看法相当分歧，预估范围在1.07-1.57美元，凸显出英国退欧的相关风险。

不过54位分析师中有49位预期英国退欧将不会转变为另一场全面性的金融市场危机。(完)