调查：东亚股市年底前料继续上涨 尽管货币政策趋紧

路透班加罗尔6月29日 - 路透一项调查发现，分析师广泛预期东亚股市今年剩余时间将上涨，受到稳健经济增长及企业获利推动，即便该区域央行在转向更为紧缩的货币政策。

在路透6月19-28日针对22个股指的最新一次全球性调查中，多数主要全球股指料将继续上涨，其中又数新兴市场明显脱颖而出，尤其是亚洲。

“在新兴市场股市方面，亚洲仍然是我们青睐的区域，”巴克莱投资策略主管William Hobbs在写给客户的一份报告中称。策略方面，他认为韩国、台湾和中国离岸市场是亚洲“最高度确信”的押注。

据路透的这项调查，现在至年底期间，表现最佳的亚洲股指将包括印度、中国、韩国、日本和澳洲在内。

就全年涨幅而言，印度股市预计处于领先，其次是日本、韩国、澳洲和中国股市。

当然，这很大程度上将取决于贸易，以及美国政府对于贸易的态度。

“由于该地区企业获利对于贸易周期很敏感，因此特朗普总统决定要实施的贸易政策就变得非常重要，”Hobbs写道。

另一方面，澳洲和印度央行已经转向中性货币政策，中国也表现出今年可能逐渐加大收紧的迹象，因为当局要降低金融系统的风险。

但日本和欧洲央行仍在大规模购买资产，有大量资金在金融系统流动，需要找到去处，对于仍在追寻收益的全球投资人来讲，股票这种资产类别是个选择。

中国沪综指.SSEC年初迄今已经上涨逾2%，预计在未来六个月将进一步上扬4%，达到3,300点。沪综指到2018年6月底时料升到3,325点。这些预期略微低于三个月之前所做的预估。

韩国综合股价指数.KS11年内迄今上涨约18%，预计将继续攀升，不过涨势料放缓，年底预估达到2,473点，较周三收盘价再涨近4%。预计韩股到2018年6月底达到2,530点，高于三个月前做出的预估。

香港恒生指数.HSI预计到年底时涨至26,250点，较周三收盘价上涨逾2%。该预估略低于三个月前的估值。

台湾股市.TWII年内已经上涨约13%，预计年底前回跌至10,000点，较周三收盘价低近4%。

日本是东亚地区唯一还在实施超宽松货币政策的主要经济体。不过，预计日经指数.N225到年底前只将再涨3%。

澳洲股市在今年下半年料小涨。印度指标BSE Sensex指数预计将创下纪录高位。(完)